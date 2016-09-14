بالصورة ..حزب التقدم والاشتراكية يجيب على بلاغ الديوان الملكي وهذا ما سيدور في اجتماع مكتبه السياسي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة من داخل حزب التقدم والاشتراكية أن الحزب الذي يعقد في هذه الأثناء جتماعا سيكتفي بالتداول في بلاغ الديوان الملكي دون الرد عليه ، بينما ذهب نفس المصدر أن الحزب سيكون

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر موثوقة من داخل حزب التقدم والاشتراكية أن الحزب الذي يعقد في هذه الأثناء جتماعا سيكتفي بالتداول في بلاغ الديوان الملكي دون الرد عليه ، بينما ذهب نفس المصدر أن الحزب سيكون جوابه بطريقة دبلوماسية عبر الجريدة التي يصدرها الحزب بشكل يومي ويعلن تضامنه مع أمينه العام واعتبار تصريحاته تخص الحزب بوصفه أمينا عاما مسؤولا ومواقفه منسجمة مع خط الحزب .



جريدة "بيان اليوم " ، في عدد الغد الخميس 15 شتنبر 2016 ، والذي صدر قبل قليل وتوصلت شوف تيفي به ، تضمن عنوانا مرافقا لصورة الأمين العام نبيل بن عبد الله بالبند العريض يقول : " الساحة السياسية في حاجة إلى قوى ديمقراطية و مستقلة في قراراتها " .



بما يعد جوابا غير مباشر على بلاغ الديوان الملكي .



هذا وتقول نفس المعطيات أن المادة اعتمدت على تصريحات نبيل بن عبد الله في حلقة القناة الثانية والتي هاجم فيها التحكم