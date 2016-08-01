عاجل: بنعبدالله يفشل في إيجاد تبرير لتصريحاته والرفاق البيبساويون قالوها ''طاي طاي، باي باي أسي نبيل''

يمر كبير ''البيبساويين'' نبيل بن عبد الله من أحلك مراحله السياسية، ومن أعقد فترة على رأس حزب التقدم والاشتراكية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة. فالرجل ذو الشنب النيتشاوي لم يجد ما يبرر به الورطة التي وقع

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يمر كبير "البيبساويين" نبيل بن عبد الله من أحلك مراحله السياسية، ومن أعقد فترة على رأس حزب التقدم والاشتراكية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة. فالرجل ذو الشنب النيتشاوي لم يجد ما يبرر به الورطة التي وقع فيها بعد اتهامه لأجهزة التحكم بالتدخل في الحياة السياسية ولمستشار ملكي بالضلوع في العمل السياسي مع الحزب الذي أسسه وطلقه بالثلاث... حيث وضعه بلاغ الديوان الملكي في ورطة لم يجد أمامها من مفر غير الاحتماء بأقرب المقربين إليه في حزب الكتاب، على بعد سويعات من اجتماعهم الحاسم الذي سيحدد مصير الزعيم الشيوعي...

وحسب مصادر مطلعة من قلب المكتب السياسي "للبي بي إس"، فإن نبيل بنعبد الله تلقى مكالمة هاتفية من محيطه، طلبوا منه سرد الحالات التي تؤكد أن قوى التحكم كما يسميها تتدخل في الانتخابات وفي العمل السياسي، لكن كبير البيبساويين لم يجد ما يبرر به اتهاماته تلك. وظل محنطا أمام هول المصائب التي نزلت فوق رأسه تباعا، وهو يتلقى ردودا غير مطمئنة من أقرب رفاقه في الحزب والحكومة والبرلمان. وأكدت مصادرنا، أن أولى الردود جاءت من طوق القيادة البيبساوية الذين أعلنوا لنبيل أنهم لا يتفقون مع تصريحاته الإعلامية التي أصدرها بلا هدى ولا دليل، بل سارعوا إلى تأنيبه على جميع خرجاته التي أصبحت في الآونة الأخيرة رجع صدى لصوت بن كيران، وأنه رهن مصير الحزب باستراتيجية خونجة المجتمع والسياسة التي تحرك البيجداويين...عوض الدفاع عن ثوابت اليسار التي يتبناها التقدميون من رعيل أحزاب اليسار وهي صلب انتماء حزب الكتاب. وصارحوه بأن النتيجة ستكون كارثية في الانتخابات التشريعية القادمة إذا استمر على رأس التنظيم. و من المؤكد حسب مصادرنا أن الطوق اشتد حول رقبة الزعيم ولم يعد من أحد يثق في قدرته على إنقاذ الحزب من الكارثة التي ستحل به مستقبلا. وسيقولون له بـ "طاي طاي، باي باي أسي نبيل". وهي نهاية قبل الأوان الانتخابي، تطوي مرحلة رجل روج لمغالطات وادعاءات التحكم، عوض الإفصاح عن حصيلة حزبه وحصيلة الحكومة بصفة عامة طيلة خمس سنوات من الفضائح والتسيير الكارثي. تضيف مصادرنا.