بالفيديو..حريق مهول بحي بوركون بالبيضاء..هذه أسبابه

اندلع قبل قليل حريق مهول بحي بوركون وبالتحديد في سطح أحد العمارات بسبب تسرب الغاز من قنينة صغيرة.



"شوف تيفي"



اندلع قبل قليل حريق مهول بحي بوركون وبالتحديد في سطح أحد العمارات بسبب تسرب الغاز من قنينة كبيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، باستثناء بعض الخسائر المادية.

وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من إخماد النيران دقائق بعد وصولهم إلى عين المكان.



