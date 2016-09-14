عاجل وبالصور..خلاف حول فتاة كان سبب ذبح شخص لغريمه في كازا ثالث أيام العيد.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

علمت ''شوف تيفي'' أن السبب الرئيسي للجريمة المروعة التي هزت البيضاء وبالتحديد حي أنانسي، اليوم الأربعاء، كان نتيجة خلاف بين الضحية والجاني أمس الثلاثاء بأحد المقاهي حول فتاة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن السبب الرئيسي للجريمة المروعة التي هزت البيضاء وبالتحديد حي أنانسي، اليوم الأربعاء، كان نتيجة خلاف بين الضحية والجاني أمس الثلاثاء بأحد المقاهي حول فتاة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني تناول كمية مهمة من "القرقوبي" وتوجه للبحث عن الضحية بدراجته النارية، وفور عثوره عليه أقدم على مهاجمته بواسطة مدية من الحجم الكبير وأجهز عليه بضربة قاتلة على مستوى العنق.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية وفور قيام الجاني قامت باعتقاله قبل أن يفر بدراجته النارية، موضحا بأنه تم نقل الضحية جثة هامدة إلى مستشفى المنصور بحي البرنوصي، ومنه إلى مستودع الأموات الرحمة.

وأوضح ذات المصدر بأن الجاني هو من ذوي السوابق العدلية لقيام قبل سنوات بجريمة قتل بالإضافة إلى عمله في ترويج المخدرات، أما الضحية البالغ من العمر قيد حياته 45 فهو متزوج وأب لطفلين ويعمل كبائع متجول.





