عاجل: بعد غضبة الديوان الملكي..الوزير بن عبد الله يُلغي سفرا هاما إلى باريس و كل الاحتمالات واردة

علمت''شوف تيفي،أن الوزير نبيل بن عبد الله المغضوب عليه بعد بلاغ الديوان الملكي قد ألغى سفرا هاما اليوم الأربعاء إلى باريس.

شوف تيفي



علمت"شوف تيفي،أن الوزير نبيل بن عبد الله المغضوب عليه بعد بلاغ الديوان الملكي قد ألغى سفرا هاما اليوم الأربعاء إلى باريس.

و يبدو أن تأثير بلاغ الديوان الملكي،كان له مفعولا سلبيا على نفسيته و عمله خصوصا بعدما استشعر أن البساط بدأ يسحب من تحت قدميه و بعد المواقف الحاسمة التي صدرت عن بعض القياديين بالديوان السياسي لحزب علي يعتة،فباستثناء أحمد زكي فأغلب القياديين بالحزب غير مقتنعين بتاتا مع تصريحات زعيمهم..مما ينذر بأن زلزالا عاصفا سيضرب الحزب و بالتالي فكل الاحتمالات واردة.