هذه هي التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة التي هزت مدينة مارتيل

أفاد مصدر من ولاية أمن تطوان، اليوم الأربعاء، بأن مصالح الشرطة القضائية تمكنت زوال اليوم من اعتقال شخصين للاشتباه في تورطهما في جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بحي الديزة بمارتيل.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفاد مصدر من ولاية أمن تطوان، اليوم الأربعاء، بأن مصالح الشرطة القضائية تمكنت زوال اليوم من اعتقال شخصين للاشتباه في تورطهما في جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بحي الديزة بمارتيل.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت، في ظرف زمن قياسي، بعد بحث ميداني مكثف، من إلقاء القبض بمدينة مارتيل على شخصين عرضا الضحية، من مواليد سنة 1990، لطعنات بالسلاح الأبيض تسببت في إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي لسانية الرمل بتطوان، حيث توفي متأثرا بجروحه على الرغم من الإسعافات الطبية التي قدمت له.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، قبل تقديمهما إلى العدالة.



وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة، حيث أكد لها مصدر من مكان الحادث، بأن الضحية تلقى طعنة قاتلة على مستوى القلب.





