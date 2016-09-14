عاجل وخطير..شخص يذبح غريمه من الوريد إلى الوريد في كازا

علمت ''شوف تيفي'' أن حي أناسي بالبيضاء، اهتز قبل قليل على وقع جريمة مروعة بطلها شخص أقدم على ذبح غريمه من الوريد إلى الوريد.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن حي أناسي بالبيضاء، اهتز قبل قليل على وقع جريمة مروعة بطلها شخص أقدم على ذبح غريمه من الوريد إلى الوريد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى المنصور بحي البرنوصي.

وتوصلت "شوف تيفي" بصورة بشعة للضحية تظهر الجرح الغائر الذي أصيب به على مستوى العنق، ونعتذر لمتتبعي القناة على عدم إدراجها ضمن المادة.