عاجل.. جريمة قتل مروعة تهز مارتيل.. وهكذا تلقى شاب طعنة قاتلة على مستوى القلب

علمت ''شوف تيفي'' أن حي الديزا بمدينة مارتيل اهتز قبل نصف ساعة على وقع جريمة مروعة بطلها شابان، أقدم على قتل ضحيتهما الشاب بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حي الديزا بمدينة مارتيل اهتز قبل نصف ساعة على وقع جريمة مروعة بطلها شابان، أقدم على قتل ضحيتهما الشاب بطريقة مروعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن الجانيين، قاما بمحاصرة الشاب قبل أن يقوم القاتل بتوجيه طعنة قاتلة للضحية على مستوى القلب، ليسقط هذا الأخير جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.



وأضاف المصدر ذاته، بأنه من المحتمل أن يكون سبب وقوع الجريمة نشوب خلاف بين أطراف الواقعة حول المخدرات، موضحا بأن المصالح الأمنية قامت باعتقال أحد المتورطين في حين ما تزال الأبحاث جارية لاعتقال الشاب الذي كان وراء عملية الطعن.