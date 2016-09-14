بالصور. فاجعة طرقية تهز الجديدة ثالث أيام العيد تودي بحياة شابان في مقتبل العمر

شهدت الطريق الواقعة على مستوى محطة الكران التابعة لجماعة مولاي عبد الله بالجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة راح ضحيتها شابان في عمر الزهور كانا على متن دراجة نارية





"شوف تيفي"



شهدت الطريق الواقعة على مستوى محطة الكران التابعة لجماعة مولاي عبد الله بالجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة راح ضحيتها شابان في عمر الزهور كانا على متن دراجة نارية من نوع سي 90 .

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الدراجة النارية التي كان على متنها الضحيتان "محسن البالغ 19 عاما، وعمر البالغ من العمر 17 عاما" اصطدمت بشكل قوي بسيارة رباعية الدفع من نوع "طويوطا".

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل الشابين على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة، إلا أنهما فارقا الحياة نتيجة إصابتهما بنزيف داخلي.