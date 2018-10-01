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رسمــيا.. إدارة سجن عكاشة تُكذب إدعاءات والد الزفزافي و تكشف ظروف عملية تفتيش معتقلي الريف

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 21:04 رسمــيا.. إدارة سجن عكاشة تُكذب إدعاءات والد الزفزافي و تكشف ظروف عملية تفتيش معتقلي الريف | مجتمع
رسمــيا.. إدارة سجن عكاشة تُكذب إدعاءات والد الزفزافي و تكشف ظروف عملية تفتيش معتقلي الريف
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' ،كشفت إدارة السجن المحلي لعين السبع 1، حقيقة ''الادعاءات الواردة في تسجيل فيديو لوالد السجين (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تم ترويجها إعلاميا.

شوف تيفي:

 

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" ،كشفت إدارة السجن المحلي لعين السبع 1، حقيقة "الادعاءات الواردة في تسجيل فيديو لوالد السجين (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تم ترويجها إعلاميا.

وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، وفق ما ذكرته في بيان حقيقة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الخميس، أنها "قامت في إطار القانون، بعملية تفتيش لغرف مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أسفرت عن حجز مجموعة من الممنوعات في بعض الغرف، من بينها هاتف على شكل ساعة يدوية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى".

وأكد البيان، أن "عملية التفتيش تمت وفقا للمقتضيات القانونية، وفي حرص تام على حفظ السلامة الجسدية وكرامة السجناء الذين خضعوا لعملية التفتيش، وعلى سلامة أغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية".

كما كشف ذات المصدر، أن "بعضا من هذه الفئة من السجناء هددت بالإعلان عن الدخول في إضراب عن الطعام من أجل التمويه والتغطية على الممنوعات التي ضبطت بحوزتهم، إضافة إلى الضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم تطبيق القانون في حقهم" مضيفا، "وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى عزل المضربين عن الطعام في غرف انفرادية، في تطبيق تام للمسطرة المعتمدة في حالات الإضراب عن الطعام. وفي الأخير، اقتنع السجناء المعنيون بالتراجع عن الإضراب عن الطعام وأعلنوا كتابيا عن ذلك".

وختم بيان إدارة المؤسسة السجنية تأكيدها على " أن ترويج مثل هذه الادعاءات لن يثنيها عن تطبيق القانون في حق جميع السجناء بدون استثناء، ومحاربة تسريب الممنوعات إلى المؤسسة بجميع الوسائل القانونية، كل ذلك مع الحرص على صون كرامة كافة السجناء".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حقيقة إعلان معتقلي أحداث الحسيمة إضراب عن الطعام

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