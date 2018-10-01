 عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته ﻿
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عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته | مجتمع

عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته

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عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 20:08 عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته | مجتمع
عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته
اهتزت مدينة تيفلت مساء اليوم الخميس25 أكتوبر 2018، على وقع انتحار الصحافي رشيد بوغا بعدما رمى بنفسه من أعلى سطح منزل عائلته، حيث .لقي مصرعه على الفور

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اهتزت مدينة تيفلت مساء اليوم الخميس25 أكتوبر 2018، على وقع انتحار الصحافي رشيد بوغا بعدما رمى بنفسه من أعلى سطح منزل عائلته، حيث .لقي مصرعه على الفور

.وحسب مصادر مقربة، فإن الصحافي بوغا الذي اشتغل في جريدة "الحركة" و"الأسبوع الصحفي"، كان يعاني من مرض عضال في الكبد لم ينفع معه علاج

وبعد إشعارها بالموضوع ، انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان ، حيث تمت معاينة الجثة من طرف الشرطة العلمية ، بعد ذلك تم نقلها إلى مستودع .الأموات في الوقت الذي فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث



 

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شوف تيفي انتحار الصحافي رشيد بوغا تيفلت حوادث

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