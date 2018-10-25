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لهذه الأسباب أسندت النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين لعبد الحميد الصويري

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 19:29 لهذه الأسباب أسندت النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين لعبد الحميد الصويري | بوليتيك
لهذه الأسباب أسندت النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين لعبد الحميد الصويري
كشف مصدر برلماني مطلع، لـ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن إسناد النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين للاتحاد العام لمقاولات المغرب ''عبد الحميد الصويري'' عوض فريق الاصالة والمعاصرة ''العربي لمحرشي''، جاء

شوف تيفي:

 

كشف مصدر برلماني مطلع، لـ"شوف تيفي" يومه الخميس، أن إسناد النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين للاتحاد العام لمقاولات المغرب "عبد الحميد الصويري" عوض فريق الاصالة والمعاصرة "العربي لمحرشي"، جاء بناء على توافق تم إبان تشكيل مكتب المجلس خلال النصف الأول من الولاية التشريعية للغرفة الثانية.

واستند هذا التوافق، حسب ذات المصدر ، إلى كون ممثل الباطرونا آنذاك كانت امرأة (نايلة التازي)، إضافة إلى أهمية ودور هذا المكون الاقتصادي الجديد الذي يميز تركيبة المجلس المتنوعة والمتفردة كما جاء في دستور فاتح يولوز 2011.

وأكد نفس المصدر، أن هذا التقليد استمر في النصف الثاني من الولاية التشريعية، حيث تم التوافق على إسناد النيابة الخامسة لرئيس المجلس في اجتماع لرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وتم التصويت عليه بشكل ديمقراطي في الجلسة العمومية التي خصصت لانتخاب هياكل مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس يوم الأربعاء 24 اكتوبر 2018.

واستغرب مصدرنا، إقدام بعض الجهات على إعطاء هذا الموضوع أهمية لا تستحقه، وتأويلا لقلب الحقائق، والبحث عن زعامة وهمية لا تستقيم وواقع الحال.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الأسباب النيابة الخامسة مكتب مجلس المستشارين عبد الحميد الصويري

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