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المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون حول نظام المدارس البريطانية في المغرب

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 19:10 المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون حول نظام المدارس البريطانية في المغرب | بوليتيك
المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون حول نظام المدارس البريطانية في المغرب
صادق المجلس الحكومي يومه الخميس، على مشروع قانون رقم 90.18، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة

شوف تيفي:

صادق المجلس الحكومي يومه الخميس، على مشروع قانون رقم 90.18، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الذي تم توقيعه بلندن في 5 يوليوز 2018.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون المتبادل في ميدان التعليم وتشجيع ثقافة ولغة كل من البلدين، من خلال تقوية الروابط القائمة بين المؤسسات التعليمية، وخصوصا ما يتعلق بنظام المدارس البريطانية في المغرب عبر تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء هذه المدارس وفتحها وتسييرها، وخاصة ما يرتبط منها باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب.

وتمنح الحكومة البريطانية نفس المعاملة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق من قبل الحكومة المغربية للمدارس البريطانية، لأي مؤسسة مغربية مماثلة بإنجلترا ووفق نفس الشروط.

 

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شوف تيفي المغرب المجلس الحكومي مشروع قانون نظام المدارس بريطانيا

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