وزارة الصحة تكفلت بعلاج جميع حالات الإصابة بمرض الليشمانيا وهذا ماقامت به ﻿

أعلنت المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة أن جميع حالات الإصابة بمرض الليشمانيا التي تم ضبطها مؤخرا في إقليم طاطا ، تم التكفل بعلاجها من طرف المصالح المحلية التابعة لوزارة الصحة.

شــوف تيفي

أعلنت المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة أن جميع حالات الإصابة بمرض الليشمانيا التي تم ضبطها مؤخرا في إقليم طاطا ، تم التكفل بعلاجها من طرف المصالح المحلية التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للصحة أنه ''على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول ظهور حالات لمرض الليشمانيا بجماعة قصبة سيدي بن عبد الله بن مبارك بإقليم طاطا ، بادرت المديرية يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري بإجراء بحث معمق استعانت فيه بفريق شكل من أطر تابعة للمديرية الجهوية ومندوبية وزارة الصحة بإقليم طاطا ، حيث تم أخذعينات من بعض المرضى المفترض إصابتهم بمرض الليشمانيا الجلدية ، وبعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة ، تأكد إصابة عدد من التلاميذ بهذا المرض''.

وأشار البلاغ الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه إلى أنه '' تم التكفل بمعالجة جميع الحالات المرضية بالمركز الصحي الحضري ، مستوى الأول ، التابع للجماعة الترابية لـ ''أقا ''، والمركز الصحي القروي ، مستوى أول ، بجماعة قصبة سيدي بن عبد الله بن مبارك بإقليم طاطا '' .

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن ''المصالح الإقليمية للصحة التابعة لإقليم طاطا لن تدخر جهدا لأجل العمل المتواصل ، إلى جانب متدخلين آخرين ، من أجل القضاء على أسباب ومخلفات هذا المرض''.