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الإبن الأكبر للإعلامي جمال خاشقجي يغادر السعودية

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 18:59 الإبن الأكبر للإعلامي جمال خاشقجي يغادر السعودية | دولي
الإبن الأكبر للإعلامي جمال خاشقجي يغادر السعودية
غادر صلاح خاشقجي النجل الأكبر للصحافي السعودي القتيل جمال خاشقجي الأراضي السعودية اليوم الخميس.

شوف تيفي

غادر صلاح خاشقجي النجل الأكبر للصحافي السعودي القتيل جمال خاشقجي الأراضي السعودية اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته قناة ''سي إن إن'' الأمريكية اليوم الخميس، فإن لدى صلاح خاشقجي جنسية أمريكية بالإضافة لجنسيته السعودية، ولم يتمكن من مغادرة السعودية من قبل لأن السلطات هناك وضعت قيودا على جواز سفره منذ عدة أشهر، ولم يُكشف عن وجهة سفر خاشقجي الابن.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان قد التقيا بعائلة الصحافي المقتول جمال خاشقجي أول أمس الثلاثاء، وحضر نجله صلاح اللقاء.

واختفى الصحافي جمال خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الحالي قبل أن يعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت ''وفاته'' نتيجة ''اشتباك بالأيدي'' نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة، مؤكدا توقيف 18 شخصا في إطار التحريات، فيما أوضح مصدر مسؤول رسمي أنهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحافي خاشقجي.

 

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شوف تيفي المغرب الابن الأكبر الإعلامي جمال خاشقجي السعودية

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