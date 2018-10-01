 الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته | مجتمع

عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته

مصرع دركي بسبب حادثة سير بمنعرجات الموت بباب برد | حوادث و حقوق

مصرع دركي بسبب حادثة سير بمنعرجات الموت بباب برد

لهذه الأسباب أسندت النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين لعبد الحميد الصويري | بوليتيك

لهذه الأسباب أسندت النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين لعبد الحميد الصويري

الوزير أمزازي يـُــقدم بمجلس النواب منظومة متكاملة لإصلاح قطاع التعليم | بوليتيك

الوزير أمزازي يـُــقدم بمجلس النواب منظومة متكاملة لإصلاح قطاع التعليم

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون حول نظام المدارس البريطانية في المغرب | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون حول نظام المدارس البريطانية في المغرب

وزارة الصحة تكفلت بعلاج جميع حالات الإصابة بمرض الليشمانيا وهذا ماقامت به | مجتمع

وزارة الصحة تكفلت بعلاج جميع حالات الإصابة بمرض الليشمانيا وهذا ماقامت به

الإبن الأكبر للإعلامي جمال خاشقجي يغادر السعودية | دولي

الإبن الأكبر للإعلامي جمال خاشقجي يغادر السعودية

الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام

الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية

الحلوة والعلوة..

الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو بمراكش

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 18:35 الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو بمراكش | بوليتيك
الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو بمراكش
استقبل الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والرئيس المدير العام لمجموعة رونو، كارلوس غصن.

شوف تيفي:

 

استقبل الملك محمد السادس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والرئيس المدير العام لمجموعة رونو، كارلوس غصن.

وقد اطلع الملك محمد السادس،خلال هذا الاستقبال،على مشروع توسيع الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية بهدف بلوغ 160 ألف سيارة سنويا في أفق 2022.

وستتمكن مجموعة رونو، من خلال مضاعفة إنتاج (صوماكا)، من رفع قدرة إنتاجها بالمغرب إلى 500 ألف عربة سنويا، 340 ألف منها يتم إنتاجها بمصنع طنجة، وذلك في إطار مخطط التسريع الصناعي.

وكانت صوماكا قد تمكنت في سنة 2007 من تصدير أول سيارة تحمل علامة "صنع بالمغرب". ومنذئذ، أضحت منصة حقيقية للتصدير، حيث يتم يوجه أزيد من 60 بالمائة من إنتاجها نحو التصدير.

جدير بالذكر، أن توسيع صوماكا في إطار تنمية قطاع السيارات، الذي يروم تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، شاملة لكل المصنعين، مع بلوغ رقم معاملات متوقع يصل إلى 100 مليار درهم في السنة.

ويسجل قطاع السيارات بالمغرب حاليا نسبة إدماج محلي تفوق 50 بالمائة، كما يشغل 85 ألف شخص

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس وزير الصناعة الاستثمار التجارة والاقتصاد الرقمي الرئيس المدير العام رونو مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لهذه الأسباب أسندت النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين لعبد الحميد الصويري | بوليتيك

لهذه الأسباب أسندت النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين لعبد الحميد الصويري

الوزير أمزازي يـُــقدم بمجلس النواب منظومة متكاملة لإصلاح قطاع التعليم | بوليتيك

الوزير أمزازي يـُــقدم بمجلس النواب منظومة متكاملة لإصلاح قطاع التعليم

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون حول نظام المدارس البريطانية في المغرب | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون حول نظام المدارس البريطانية في المغرب

الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

السيناريو الكامل لفاجعة قطار بوقنادل من لحظة وقوع الحادث إلى دفن الجثامين | روبورتاج
منذ 16 دقيقة

السيناريو الكامل لفاجعة قطار بوقنادل من لحظة وقوع الحادث إلى دفن الجثامين

الخلفي: ها علاش تمكن المغرب من التحكم في نسبة المديونية | خارج البلاطو

الخلفي: ها علاش تمكن المغرب من التحكم في نسبة المديونية

مغربية تهدد بالانتحار احتجاجا على إفراغها من مسكنها بالبيضاء | خارج البلاطو

مغربية تهدد بالانتحار احتجاجا على إفراغها من مسكنها بالبيضاء

بعد نجاح ألبومه الأخير وتصدره للترند المغاربي على يوتوب.. قادر جابوني يعود بأغنية جديدة رائعة | قنوات أخرى

بعد نجاح ألبومه الأخير وتصدره للترند المغاربي على يوتوب.. قادر جابوني يعود بأغنية جديدة رائعة

﻿

آخر المستجدات

عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته | مجتمع
منذ 33 دقيقة

عاجل... الصحافي رشيد بوغا يضع حدا لحياته بعد رمي نفسه من سطح منزل عائلته

مصرع دركي بسبب حادثة سير بمنعرجات الموت بباب برد | حوادث و حقوق

مصرع دركي بسبب حادثة سير بمنعرجات الموت بباب برد

لهذه الأسباب أسندت النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين لعبد الحميد الصويري | بوليتيك

لهذه الأسباب أسندت النيابة الخامسة بمكتب مجلس المستشارين لعبد الحميد الصويري

الوزير أمزازي يـُــقدم بمجلس النواب منظومة متكاملة لإصلاح قطاع التعليم | بوليتيك

الوزير أمزازي يـُــقدم بمجلس النواب منظومة متكاملة لإصلاح قطاع التعليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.