 الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام

الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية

خطـير وبالوثـائق.. سُقـوط القناطر يُـهدد أرواح مستعملي الطريق السيار بالبيضاء (تفاصيل جديدة وصادمة) | مجتمع

خطـير وبالوثـائق.. ''سُقـوط القناطر'' يُـهدد أرواح مستعملي الطريق السيار بالبيضاء (تفاصيل جديدة

أنس الدكالي يؤكد : رغم النجاح النسبي ما زلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل | بوليتيك

أنس الدكالي يؤكد : ''رغم النجاح النسبي ما زلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل''

العناصر الأمنية ببني نصار تتمكن من إيقاف ثلاثة تونسيين وجزائري بالمعبر الحدودي بفرخانة | حوادث و حقوق

العناصر الأمنية ببني نصار تتمكن من إيقاف ثلاثة تونسيين وجزائري بالمعبر الحدودي بفرخانة

تعرض طفل لهجوم من طرف كلاب ضالة بالناظور | حوادث و حقوق

تعرض طفل لهجوم من طرف كلاب ضالة بالناظور

المغرب يوافق على ترحيل السجناء المغاربة من إيطاليا | بوليتيك

المغرب يوافق على ترحيل السجناء المغاربة من إيطاليا

الحكومة تُـــوقع على مكاسب حقوقية هـامة | بوليتيك

الحكومة تُـــوقع على مكاسب حقوقية هـامة

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع أبو الغالي لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات الحيوية التي تتجاوز 50 في المائة | بوليتيك

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع ''أبو الغالي'' لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات

الحلوة والعلوة..

الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 18:18 الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية | بوليتيك
الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمراكش، على تدشين مسبح نصف أولمبي مغطى ''سيدي يوسف بن علي'' وكذا ملاعب للقرب ''أسكجور''، وهما مشروعان رياضيان بقيمة اجتماعية قوية، تم إنجازهما باستثمار إجمالي يناهز

شـــوف تيفي: و م ع

 

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمراكش، على تدشين مسبح نصف أولمبي مغطى "سيدي يوسف بن علي" وكذا ملاعب للقرب "أسكجور"، وهما مشروعان رياضيان بقيمة اجتماعية قوية، تم إنجازهما باستثمار إجمالي يناهز 31 مليون درهم (دون احتساب العقار).

وسيوفر هذان المشروعان، اللذان يعكسان العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الرياضة والشباب، من خلال توفير فضاءات للترفيه، والاسترخاء والتدريب لشباب الأحياء التي يوجدون بها، وبذلك تحصينهم من كافة أشكال السلوكيات الخطيرة والمساهمة في اندماجهم الاجتماعي وتفتحهم.

وسيساهم المسبح المغطى "سيدي يوسف بن علي"، الذي يدخل إنجازه في إطار الجهود الرامية لتشجيع السباحة، من تمكين شريحة واسعة من الساكنة من ممارسة هذه الرياضة، في أفضل ظروف التأطير والسلامة.

ويشتمل المسبح الجديد، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4 آلاف و357 متر مربع، على حوض للسباحة نصف أولمبي بـ6 ممرات 25 متر طولي، ومدرجات (200 مقعد)، وقاعة للياقة البدنية، ومستودعات للملابس، ومصحة، ومقهى -مطعم، وفضاء للاستقبال، ومكتب للتسيير.

وسيوفر هذا المسبح، الذي يستجيب للمعايير الدولية في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية واقتصاد الماء، للشباب بنية تحتية ملائمة لتثمين وإبراز مواهبهم، والمساهمة في إنعاش الحياة المجتمعية الرياضية، كما سيشجع على بروز أبطال جدد، قادرين على المنافسة على المستوى الوطني والدولي وتسجيل أرقام جيدة.

ويشكل هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجماعة مراكش، جزءا من برنامج يتضمن أيضا إنجاز خمسة مسابح مغطاة للقرب على مستوى مجموعة من أحياء المدينة الحمراء (المحاميد، النخيل، الشرف، العزوزية، أكدال باحماد) بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ70 مليون درهم.

ومن ضمن المسابح الخمسة المزمع إنجازها، بلغت نسبة تقدم أشغال بناء المسبح المغطى "المحاميد" مستوى متقدما يقارب 98 في المائة، فيما سيتم قريبا إطلاق الأشغال الخاصة بالمسابح الأربعة الأخرى، بمدة إنجاز تقدر بـ15 شهرا.

ويهم المشروع الثاني الذي دشنه الملك اليوم الخميس، مجموعة من ملاعب القرب "أسكجور". ويتعلق الأمر بتجهيز عشرة ملاعب لكرة القدم بالعشب الاصطناعي، وحلبات للركض، ومساحات للألعاب لفائدة الأطفال، وكذا فضاءات خضراء للقرب، بالإضافة إلى مقصف، ومستودعات.

ويندرج هذا المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 20 ألف متر مربع، في إطار شراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجماعة مراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية وصندوق التجهيز الجماعي، برنامجا وطنيا لبناء 832 مركب سوسيو -رياضي للقرب، بغلاف مالي يناهز 600 مليون درهم.

ويهم هذا البرنامج، الذي سيتم إنجازه في ظرف 36 شهرا، بناء وتجهيز ملاعب للقرب على مستوى الجماعات القروية وشبه الحضرية بمختلف جهات المملكة، منها على الخصوص، (70 مركب سوسيو -رياضي للقرب) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة (149)، والرباط -سلا -القنيطرة (45)، ومراكش -آسفي (171)، والشرق (41)، والعيون -الساقية الحمراء (13)، وكلميم -واد نون (42)، وفاس -مكناس (71)، ودرعة -تافيلالت (72)، والداخلة -وادي الذهب (22)، والدار البيضاء -سطات (43)، وبني ملال -خنيفرة (93).

وتنضاف هذه البرامج ذات القيمة المضافة الاجتماعية القوية، التي دشنها الملك، لعديد المبادرات التي أطلقها جلالته، على مستوى مدينة مراكش، والرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، وتعزيز الخدمات والبنيات التحتية الأساسية، وكذا تحقيق التنمية المندمجة والمتوازنة والشاملة للمدينة الحمراء

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مشروع رياضي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو بمراكش | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو بمراكش

أنس الدكالي يؤكد : رغم النجاح النسبي ما زلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل | بوليتيك

أنس الدكالي يؤكد : ''رغم النجاح النسبي ما زلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل''

المغرب يوافق على ترحيل السجناء المغاربة من إيطاليا | بوليتيك

المغرب يوافق على ترحيل السجناء المغاربة من إيطاليا

الحكومة تُـــوقع على مكاسب حقوقية هـامة | بوليتيك

الحكومة تُـــوقع على مكاسب حقوقية هـامة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية تهدد بالانتحار احتجاجا على إفراغها من مسكنها بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

مغربية تهدد بالانتحار احتجاجا على إفراغها من مسكنها بالبيضاء

بعد نجاح ألبومه الأخير وتصدره للترند المغاربي على يوتوب.. قادر جابوني يعود بأغنية جديدة رائعة | قنوات أخرى

بعد نجاح ألبومه الأخير وتصدره للترند المغاربي على يوتوب.. قادر جابوني يعود بأغنية جديدة رائعة

أخنوش:المغاربة ولاو كياكلو التمر المجهول بزاف عكس السابق وها علاش | بــووز

أخنوش:المغاربة ولاو كياكلو التمر المجهول بزاف عكس السابق وها علاش

أخنوش..إنتاج التمور في المغرب ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة | مال و أعمال

أخنوش..إنتاج التمور في المغرب ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة

﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو بمراكش | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

الملك محمد السادس يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام

الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن بمراكش مشروعين رياضيين للقرب بقيمة اجتماعية قوية

خطـير وبالوثـائق.. سُقـوط القناطر يُـهدد أرواح مستعملي الطريق السيار بالبيضاء (تفاصيل جديدة وصادمة) | مجتمع

خطـير وبالوثـائق.. ''سُقـوط القناطر'' يُـهدد أرواح مستعملي الطريق السيار بالبيضاء (تفاصيل جديدة

أنس الدكالي يؤكد : رغم النجاح النسبي ما زلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل | بوليتيك

أنس الدكالي يؤكد : ''رغم النجاح النسبي ما زلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.