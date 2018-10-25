خطـير وبالوثـائق.. ''سُقـوط القناطر'' يُـهدد أرواح مستعملي الطريق السيار بالبيضاء (تفاصيل جديدة وصادمة) ﻿

بعدما سقط جزء من قنطرة قرب حي الإدريسية و سيدي عثمان على الطريق السيار الحضري 3 بمدينة الدار البيضاء، وأدى الحادث إلى مقتل سيدة ، تناولت وسائل الإعلام الوطنية الخبر ولكن ما لم تشر إليه وسائل

شوف تيفي:محمد القاسيمي

بعدما سقط جزء من قنطرة قرب حي الإدريسية و سيدي عثمان على الطريق السيار الحضري 3 بمدينة الدار البيضاء، وأدى الحادث إلى مقتل سيدة ، تناولت وسائل الإعلام الوطنية الخبر ولكن ما لم تشر إليه وسائل الإعلام، هو الأكثر خطورة .

وحسب معلومات تتوفر عليها ''شوف تيفي'' فهناك قنطرة تبعد عن قنطرة الحادثة بــ 200 متر، والتي كادت أن يؤدي سقوطها إلى كارثة لولا تدخل مصالح وزارة الداخلية لدعمها مؤقتا، عبر التعاقد مع شركة نمساوية متخصصة في دعم القناطر مقابل 11 مليون شهريا، وتم التعاقد مع الشركة المسماة دوكا ماروك منذ يناير 2016.

وسبق واصطدمت شاحنة بأحد أعمدة القنطرة مما تسبب في ميلها وعدم توازنها، فنصح مكتب دراسات مصالح الولاية بالدار البيضاء، بضرورة إيجاد حل مؤقت للقنطرة التي تشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق السيار الحضري 3، وبالفعل تم إسناد الأمر إلى فريق شركة دوكا ماروك، التي كان يسيرها فريق من المهندسين المغاربة، وقاموا بدعم القنطرة بمجموعة من الآلات والوسائل، والإشراف التقني على وضعيتها عبر إيفاد فريق متخصص كل شهر من أجل تفقد سلامة وسائل الدعم وصيانتها، تضيف مصادرنا.

وعلى غرار ما قـــامت به ببعض الدول الإفريقية، قررت شركة دوكا مغادرة المغرب نهائيا، وتخلت الشركة عن فريق المهندسين المغاربة، وكلفت مكانهم مسيرا إداريا ألمانيا ، كانت مهمته محصورة في تصفية الشركة وليس له أي دراية بما هو تقني، وتوقفت عملية الإشراف على فحص وإصلاح وسائل وآلالات دعم القنطرة، وهو الخطر القــادم بعواقبه الوخيمة على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق السيار المذكورة.

وحسب وثيقة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها فقد راسل الفريق التقني المغربي مصالح الداخلية والولاية وذلك خوفا على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق السيار لإطلاعهم على الوضع التقني للقنطرة ، بعد تخلي الشركة النمساوية عنهم، لكن مصالح وزارة الداخلية أخذت برواية المسؤول الألماني المؤقت وأهملت رواية فريق المهندسين المغاربة المحلفين.

ويبقى الخطر قائما وبقوة بعدما غاردت شركة دوكا ماروك المغرب وتخلت عن كل مسؤولياتها في غياب البديل أو حلول أخرى غير ترقيعية ،وهو ما يهدد مستعملي الطريق الذي يشهد حركة سير مكثف طيلة اليوم بالمدينة الاقتصادية بالبيضاء ، ولم يعد الأمر مرتبطا بالقنطرة المدعمة مؤقتا بل أيضا بقناطر أخرى تهدد أرواح مستعملي الطريق في كل وقت وحين.

وأمام هذا الواقع فقد تسقط القنطرة المدعمة، لاقـــدر الله، في أي وقت كون ركيزتها المدعمة (مؤقتا) ، ولاسيما وأنه قد مر عليها زمن دون متابعة تقنية للشركة التي وضعتها، و هذه الفاجعة التي وقعت ليلة أمس بسقوط جزء من القنطرة الموجودة على الطريق السيار قرب الإدريسية بالبيضاء قد تقع في وقت لاحق بما هو أفجع و الانهيار سيكون كليا لا جزئيا، تضيف مصادرنا.

وجـــدير بالذكـــر أن الطرق السيارة بالمغرب لا زالت تحصد المزيد من الضحايا كل يوم ، غير أن السبب هذه المرة ليس اصطدام سيارة بأخرى و إنما بسبب سقوط جزء من أعلى القنطرة نفسها وهو ما يسائل العديد من الجهات التي تتحمل المسؤولية وتتوفر على ميزانيات ضخمة مخصصة لذلك...