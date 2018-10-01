العناصر الأمنية ببني نصار تتمكن من إيقاف ثلاثة تونسيين وجزائري بالمعبر الحدودي بفرخانة ﻿

تمكنت عناصر أمن بني أنصار المرابطة بالمعبر الحدودي في فرخانة صباح أمس الأربعاء من توقيف 3 تونسيين ومواطن جزائري حاولوا الدخول إلى مليلية باستعمال جوازات سفر مغربية.

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تمكنت عناصر أمن بني أنصار المرابطة بالمعبر الحدودي في فرخانة صباح أمس الأربعاء من توقيف 3 تونسيين ومواطن جزائري حاولوا الدخول إلى مليلية باستعمال جوازات سفر مغربية.

وأضافت مصادر إعلامية محلية أن التدقيق الأمني في جوازات سفر الموقوفين مكن من اكتشاف أنها في ملكية مواطنين مغاربة.

كما أوضحت ذات المصادر أنه تقرر توقيف حامليها على الفور وتسليمهم لعناصر الشرطة القضائية في الناظور.

وأشارت أنه تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لتعميق البحث معهم في المنسوب إليهم قبل تقديمهم أمام أنظار العدالة.