تعرض طفل لهجوم من طرف كلاب ضالة بالناظور ﻿

تعرض طفل يبلغ من العمر 11 سنة يوم أمس الأربعاء، لهجوم من طرف كلاب ضالة بحي أولاد بوطيب بمدينة الناظور أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

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تعرض طفل يبلغ من العمر 11 سنة يوم أمس الأربعاء، لهجوم من طرف كلاب ضالة بحي أولاد بوطيب بمدينة الناظور أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر مطلع فإن الطفل أصيب بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمه، حسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية يومه الخميس، جراء نهشه من طرف كلاب ضالة نقل على إثرها على جناح السرعة إلى مستعجلات مصحة خاصة حيث تم إدخاله إلى قسم الإنعاش خطورة حالته.

كما أشارت ذات المصادر، إلا أن مثل هذه الحوادث توالت في الأسابيع الأخيرة بسبب تقاعس بلدية الناظور عن أداء دورها في التخلص منها أو معالجتها خاصة من داء السعار خصوصا في الأحياء المحيطة بالمدينة.