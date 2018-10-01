 المغرب يوافق على ترحيل السجناء المغاربة من إيطاليا ﻿
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المغرب يوافق على ترحيل السجناء المغاربة من إيطاليا

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 16:47 المغرب يوافق على ترحيل السجناء المغاربة من إيطاليا | بوليتيك
المغرب يوافق على ترحيل السجناء المغاربة من إيطاليا
طالب ''ألفونسو بونافيدي'' وزير العدل الإيطالي، نظيره المغربي ''محمد أوجار'' إثر استقباله أول أمس الثلاثاء بمقر وزارته في العاصمة روما، بتفعيل الإتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين، والخاصة

شوف تيفي:

طالب ''ألفونسو بونافيدي'' وزير العدل الإيطالي، نظيره المغربي ''محمد أوجار'' إثر استقباله أول أمس الثلاثاء بمقر وزارته في العاصمة روما، بتفعيل الإتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين، والخاصة بترحيل السجناء لقضاء فترة سجنهم ببلدهم الأصلي، وكذلك العمل على تسلم القاصرين المغاربة غير المرفقين بأولياء أمورهم.

و قالت وزارة العدل الإيطالية، حسب ما أورده مصدر إعلامي محلي لموقع ''الجالية 24''، أن صلب المحادثات بين الوزيرين انصب حول مسألة ترحيل السجناء والعمل على تسهيل تسليم القاصرين المغاربة المتواجدين في إيطاليا لأولياء أمورهم في المغرب.

وأضاف ذات المصدر، أن الوزيرين اتفقا على عقد لقاء مشترك قبل نهاية العام الجاري بين الوزارتين لتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار منذ سنوات والتي لم يتم تفعيلها حتى اليوم.

 

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