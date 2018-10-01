 مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين ﻿
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مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 16:33 مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين | حوادث و حقوق
مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين
تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية لأمن بركان، في عملية نوعية يومه الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و20 سنة متلبسين بالحيازة والاتجار في السجائر المهربة.

شوف تيفي:

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية لأمن بركان، في عملية نوعية يومه الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و20 سنة متلبسين بالحيازة والاتجار في السجائر المهربة.

وأسفرت إجراءات التفتيش التي تم القيام بها في سياق هذه القضية، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، عن حجز ما مجموعه 12.808 علبة سجائر مهربة مختلفة الأنواع، و12 كيلوغراما من مادة الكيف، و200 علبة من المعسل، و600 وحدة من ورق التلفيف، و305 علبة من فحم النرجيلة، فضلا عن ثلاث عربات تستعمل في عملية النقل والتوزيع، وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات هذه الأنشطة المحظورة.

كما أشار ذات المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن امتدادات هذه القضية وإيقاف بقية المتورطين.

جدير بالذكر أن هذه العملية تندرج في سياق تكثيف الجهود والعمليات التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني من أجل مكافحة الجريمة بكل أنواعها ومنها ظاهرة التهريب.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مصالح منطقة أمن بركان حجز علبة سجائر مهربة توقيف مروجين

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