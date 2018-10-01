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نشرة خاصة: أجواء ممطرة ابتداء من يومه الخميس إلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 15:03 نشرة خاصة: أجواء ممطرة ابتداء من يومه الخميس إلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق | مجتمع
نشرة خاصة: أجواء ممطرة ابتداء من يومه الخميس إلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية العامة ستعرف، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل، تغييرا نتيجة اقتراب منخفض جوي، سيوجه تيارا جنوبيا غربيا نحو المغرب ليفتح

شوف تيفي

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن الحالة الجوية العامة ستعرف، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل، تغييرا نتيجة اقتراب منخفض جوي، سيوجه تيارا جنوبيا غربيا نحو المغرب ليفتح المجال لمرور سحب ممطرة ستهم جنوب ووسط المملكة، لتنتقل بعد ذلك لتشمل شمال وشرق البلاد، والمناطق الداخلية ومرتفعات الأطلس.

وأوضح بلاغ للمديرية، أن هذه الأمطار ستكون عامة، وأحيانا معتدلة إلى قوية على شكل زخات رعدية غزيرة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس والسهول المجاورة، خصوصا يومي الجمعة والسبت.

وستعرف درجات الحرارة، وفقا للمصدر ذاته، انخفاضا ملموسا، خاصة يوم الأحد، مع تساقطات ثلجية مرتقبة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وأضاف بلاغ المديرية أن الطقس سيستقر يوم الإثنين المقبل، لتعود الأجواء الممطرة من جديد ابتداء من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

 

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