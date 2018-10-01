سفارة هولندا بالمغرب تطالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن بإرجاع دعم قدره 40 ألف درهم وهذا هو السبب ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات تفيد أن سفارة هولندا بالمغرب، قد تقدمت في الآونة الأخيرة، بطلب لدى مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن الذي يرأسه عبد السلام بوطيب، وذلك لغاية استعادة دعم مالي

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بمعطيات تفيد أن سفارة هولندا بالمغرب، قد تقدمت في الآونة الأخيرة، بطلب لدى مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن الذي يرأسه عبد السلام بوطيب، وذلك لغاية استعادة دعم مالي بقيمة 40 ألف أورو، سبق للسفارة الهولندية أن منحته للمركز المذكور كإعانة لتنظيم الدورة السابعة من المهرجان الدولي للسينما الذي احتضنته مدينة الناظور خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن سفارة هولندا بالمغرب، بررت أسباب اتخاذها لهذا القرار، بواقع إلغاء منظمي المهرجان لصفة "ضيف شرف" عن هولندا في هذه الدورة، التي كان يُرتقب فيها أيضاً، عرض أفلام هولندية وتنظيم ندوة حول موضوع "الدرس، التجربة والنموذج الهولندي في مجال الديمقراطية والتنمية السوسيو اقتصادية وحقوق الإنسان".

وترى المصادر ذاتها، أن إلغاء منظمي هذا المهرجان السينمائي لهذه الأنشطة، يأتي عقب خروج كبار مسؤولي هذا البلد الأوروبي في الآونة الأخيرة، بتصريحات معادية للمغرب، تعكس في عمقها، تدخل الحكومة الهولندية في الشأن الداخلي لبلادنا، وتحديدا في مجريات أحداث الريف.