 سفارة هولندا بالمغرب تطالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن بإرجاع دعم قدره 40 ألف درهم وهذا هو السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع أبو الغالي لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات الحيوية التي تتجاوز 50 في المائة | بوليتيك

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع ''أبو الغالي'' لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين | حوادث و حقوق

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين

تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بمولودهما الثالث | ثقافة و فنون

تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بمولودهما الثالث

الخبير الاقتصادي الفقير يؤكد أن التوقعات الإكتوارية تخلص أن ارتفاع التزامات النظام تجاه المتقاعدين سيبقى أكبر من ارتفاع موارده | اقتصاد

الخبير الاقتصادي الفقير يؤكد أن ''التوقعات الإكتوارية'' تخلص أن ارتفاع التزامات النظام تجاه

نشرة خاصة: أجواء ممطرة ابتداء من يومه الخميس إلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق | مجتمع

نشرة خاصة: أجواء ممطرة ابتداء من يومه الخميس إلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق

سفارة هولندا بالمغرب تطالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن بإرجاع دعم قدره 40 ألف درهم وهذا هو السبب | بوليتيك

سفارة هولندا بالمغرب تطالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن بإرجاع دعم قدره 40 ألف

انقلاب شاحنة وإصابة سائقها على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة | حوادث و حقوق

انقلاب شاحنة وإصابة سائقها على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز | بوليتيك

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة | بوليتيك

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة

الحلوة والعلوة..

سفارة هولندا بالمغرب تطالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن بإرجاع دعم قدره 40 ألف درهم وهذا هو السبب

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 14:38 سفارة هولندا بالمغرب تطالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن بإرجاع دعم قدره 40 ألف درهم وهذا هو السبب | بوليتيك
سفارة هولندا بالمغرب تطالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن بإرجاع دعم قدره 40 ألف درهم وهذا هو السبب
توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات تفيد أن سفارة هولندا بالمغرب، قد تقدمت في الآونة الأخيرة، بطلب لدى مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن الذي يرأسه عبد السلام بوطيب، وذلك لغاية استعادة دعم مالي

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بمعطيات تفيد أن سفارة هولندا بالمغرب، قد تقدمت في الآونة الأخيرة، بطلب لدى مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن الذي يرأسه عبد السلام بوطيب، وذلك لغاية استعادة دعم مالي بقيمة 40 ألف أورو، سبق للسفارة الهولندية أن منحته للمركز المذكور كإعانة لتنظيم الدورة السابعة من المهرجان الدولي للسينما الذي احتضنته مدينة الناظور خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن سفارة هولندا بالمغرب، بررت أسباب اتخاذها لهذا القرار، بواقع إلغاء منظمي المهرجان لصفة "ضيف شرف" عن هولندا في هذه الدورة، التي كان يُرتقب فيها أيضاً، عرض أفلام هولندية وتنظيم ندوة حول موضوع "الدرس، التجربة والنموذج الهولندي في مجال الديمقراطية والتنمية السوسيو اقتصادية وحقوق الإنسان".

وترى المصادر ذاتها، أن إلغاء منظمي هذا المهرجان السينمائي لهذه الأنشطة، يأتي عقب خروج كبار مسؤولي هذا البلد الأوروبي في الآونة الأخيرة، بتصريحات معادية للمغرب، تعكس في عمقها، تدخل الحكومة الهولندية في الشأن الداخلي لبلادنا، وتحديدا في مجريات أحداث الريف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيالمغربسفارة هولندامركز الذاكرة المشتركة الديمقراطية والأمن إرجاع دعم قدره 40 ألف درهم عبد السلام بوطيبالدورة السابعة المهرجان الدولي للسينماالناظور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع أبو الغالي لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات الحيوية التي تتجاوز 50 في المائة | بوليتيك

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع ''أبو الغالي'' لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات الحيوية التي تتجاوز 50 في المائة

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز | بوليتيك

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة | بوليتيك

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي | بوليتيك

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان الزيات كايشجع الرجاء من مدرجات دونور وهذا ما قاله بعد التأهل للنهائي | خارج البلاطو
منذ 45 دقيقة

الفنان الزيات كايشجع الرجاء من مدرجات دونور وهذا ما قاله بعد التأهل للنهائي

سبب غريب.. لأول مرة سيمو بنبشير يعترف..ها عـلاش متزوجتش | بــووز

سبب غريب.. لأول مرة سيمو بنبشير يعترف..ها عـلاش متزوجتش

بالفيديو..سعيد الناصري يُكرم نجوم الرياضة في ليلة النجوم بالبيضاء | بــووز

بالفيديو..سعيد الناصري يُكرم نجوم الرياضة في ليلة النجوم بالبيضاء

بالفيديو موضوع خشاقجي ومحمد بن سلمان في لندن‎ | قنوات أخرى

بالفيديو موضوع خشاقجي ومحمد بن سلمان في لندن‎

﻿

آخر المستجدات

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع أبو الغالي لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات الحيوية التي تتجاوز 50 في المائة | بوليتيك
منذ 7 دقائق

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع ''أبو الغالي'' لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين | حوادث و حقوق

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين

تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بمولودهما الثالث | ثقافة و فنون

تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بمولودهما الثالث

الخبير الاقتصادي الفقير يؤكد أن التوقعات الإكتوارية تخلص أن ارتفاع التزامات النظام تجاه المتقاعدين سيبقى أكبر من ارتفاع موارده | اقتصاد

الخبير الاقتصادي الفقير يؤكد أن ''التوقعات الإكتوارية'' تخلص أن ارتفاع التزامات النظام تجاه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.