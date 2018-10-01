 انقلاب شاحنة وإصابة سائقها على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحكومة تُـــوقع على مكاسب حقوقية هـامة | بوليتيك

الحكومة تُـــوقع على مكاسب حقوقية هـامة

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع أبو الغالي لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات الحيوية التي تتجاوز 50 في المائة | بوليتيك

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع ''أبو الغالي'' لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين | حوادث و حقوق

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين

تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بمولودهما الثالث | ثقافة و فنون

تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بمولودهما الثالث

الخبير الاقتصادي الفقير يؤكد أن التوقعات الإكتوارية تخلص أن ارتفاع التزامات النظام تجاه المتقاعدين سيبقى أكبر من ارتفاع موارده | اقتصاد

الخبير الاقتصادي الفقير يؤكد أن ''التوقعات الإكتوارية'' تخلص أن ارتفاع التزامات النظام تجاه

نشرة خاصة: أجواء ممطرة ابتداء من يومه الخميس إلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق | مجتمع

نشرة خاصة: أجواء ممطرة ابتداء من يومه الخميس إلى غاية يوم الأحد بهذه المناطق

سفارة هولندا بالمغرب تطالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن بإرجاع دعم قدره 40 ألف درهم وهذا هو السبب | بوليتيك

سفارة هولندا بالمغرب تطالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والأمن بإرجاع دعم قدره 40 ألف

انقلاب شاحنة وإصابة سائقها على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة | حوادث و حقوق

انقلاب شاحنة وإصابة سائقها على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز | بوليتيك

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز

الحلوة والعلوة..

انقلاب شاحنة وإصابة سائقها على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 14:30 انقلاب شاحنة وإصابة سائقها على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة | حوادث و حقوق
انقلاب شاحنة وإصابة سائقها على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة
خلف حادث انقلاب شاحنة، أمس الأربعاء على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة و بالضبط بمنطقة دكالة، إصابة سائق الشاحنة و إتلاف الحمولة و المكونة من الخضر والفواكه.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

خلف حادث انقلاب شاحنة، أمس الأربعاء على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة و بالضبط بمنطقة دكالة، إصابة سائق الشاحنة و إتلاف الحمولة و المكونة من الخضر والفواكه.

وحسب مصادر محلية، فإن سبب الحادث يعود إلى وضع مجموعة من الأشخاص المتربصين بالسيارات و الشاحنات، أحجارا كبيرة بمناطق متفرقة على طول الطريق بهدف السرقة و الاستيلاء على ممتلكات الغير.

وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، حلت على الفور بعد توصلها بإخبارية في الموضوع، من أجل نقل المصاب لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق حول ظروف و ملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مراكش الجديدة انقلاب شاحنة إصابة سائق محملة بالخضر و الفواكه الطريق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين | حوادث و حقوق

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين

السجن النافذ لـ مسخوط الوالدين عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي | حوادث و حقوق

السجن النافذ لـ ''مسخوط الوالدين'' عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي

إيقاف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسلا | حوادث و حقوق

إيقاف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسلا

العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير | حوادث و حقوق

العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنان الزيات كايشجع الرجاء من مدرجات دونور وهذا ما قاله بعد التأهل للنهائي | خارج البلاطو
منذ 47 دقيقة

الفنان الزيات كايشجع الرجاء من مدرجات دونور وهذا ما قاله بعد التأهل للنهائي

سبب غريب.. لأول مرة سيمو بنبشير يعترف..ها عـلاش متزوجتش | بــووز

سبب غريب.. لأول مرة سيمو بنبشير يعترف..ها عـلاش متزوجتش

بالفيديو..سعيد الناصري يُكرم نجوم الرياضة في ليلة النجوم بالبيضاء | بــووز

بالفيديو..سعيد الناصري يُكرم نجوم الرياضة في ليلة النجوم بالبيضاء

بالفيديو موضوع خشاقجي ومحمد بن سلمان في لندن‎ | قنوات أخرى

بالفيديو موضوع خشاقجي ومحمد بن سلمان في لندن‎

﻿

آخر المستجدات

الحكومة تُـــوقع على مكاسب حقوقية هـامة | بوليتيك
منذ 4 دقائق

الحكومة تُـــوقع على مكاسب حقوقية هـامة

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع أبو الغالي لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات الحيوية التي تتجاوز 50 في المائة | بوليتيك

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يدفع ''أبو الغالي'' لدق ناقوس الخطر للتراجعات المهولة بالقطاعات

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين | حوادث و حقوق

مصالح منطقة أمن بركان تتمكن من حجز 12.808 علبة سجائر مهربة وتوقيف ثلاثة مروجين

تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بمولودهما الثالث | ثقافة و فنون

تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بمولودهما الثالث

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.