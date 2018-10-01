انقلاب شاحنة وإصابة سائقها على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة ﻿

خلف حادث انقلاب شاحنة، أمس الأربعاء على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة و بالضبط بمنطقة دكالة، إصابة سائق الشاحنة و إتلاف الحمولة و المكونة من الخضر والفواكه.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

خلف حادث انقلاب شاحنة، أمس الأربعاء على الطريق الرابطة بين مراكش و الجديدة و بالضبط بمنطقة دكالة، إصابة سائق الشاحنة و إتلاف الحمولة و المكونة من الخضر والفواكه.

وحسب مصادر محلية، فإن سبب الحادث يعود إلى وضع مجموعة من الأشخاص المتربصين بالسيارات و الشاحنات، أحجارا كبيرة بمناطق متفرقة على طول الطريق بهدف السرقة و الاستيلاء على ممتلكات الغير.

وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، حلت على الفور بعد توصلها بإخبارية في الموضوع، من أجل نقل المصاب لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق حول ظروف و ملابسات الحادث.