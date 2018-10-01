هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي ﻿

استقبل محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أول أمس الثلاثاء الماضي بمقر قطاع الثقافة، وفدا عن الإتحاد الأوروبي، ترأسته كاترين كيفي ممثلة استونيا بالاتحاد الأوروبي، ورئيسة فريق مقرري العلاقات

شوف تيفي

استقبل محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أول أمس الثلاثاء الماضي بمقر قطاع الثقافة، وفدا عن الإتحاد الأوروبي، ترأسته كاترين كيفي ممثلة استونيا بالاتحاد الأوروبي، ورئيسة فريق مقرري العلاقات الخارجية بمجلس الوزراء.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة آليات تنفيذ اتفاقية الجوار الموقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، وكذا سبل تعزيز وتعميق أواصر الشراكة الثنائية بين الطرفين، التي تروم مواكبة الإصلاحات الدستورية والهيكلية التي عرفتها المملكة، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز حرية الإعلام، حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه.

وفي هذا الإطار، حسب المصدر ذاته، استعرض الوزير استراتيجية الوزارة الساعية إلى مواكبة تنمية وسائل الإعلام الوطنية، حتى تتمكن من أن تلعب دورها الكامل في التنمية والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقطاع الصحافة المكتوبة وضمنها الإلكترونية، وكذا الإعلام السمعي البصري، من خلال القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومدونة الصحافة والنشر، مبرزا في نفس الوقت المكتسبات المحققة في المجال، والمتعلقة أساسا بالمجلس الوطني للصحافة الذي يعد آلية ديمقراطية ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة.

وحسب ذات المصدر فقد أشادت كاترين كيفي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، بهدف تعزيز حرية التعبير وصيانة تعددية وسائل الإعلام، كما جددت التأكيد على إلتزام المجلس الأوروبي بدعم المغرب لتطوير قطاعات الإعلام المتعددة.

وجدير بالذكر أن الوفد المرافق لكاترين كيفي تكون من إليزابيث والاس سفيرة النرويج لدى المجلس الأوروبي، وجون باتيست ماتي السفير الفرنسي لدى المجلس الأوروبي، وكاتيا تودو روفا سفيرة بلغاريا لدى المجلس الأوروبي، وماركو ماريسيلي السفير الإيطالي لدى المجلس الأوروبي وريمي موريي سفير إمارة موناكو لدى المجلس الأوروبي.