 السجن النافذ لـ ''مسخوط الوالدين'' عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي ﻿
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السجن النافذ لـ ''مسخوط الوالدين'' عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 13:37 السجن النافذ لـ مسخوط الوالدين عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي | حوادث و حقوق
السجن النافذ لـ ''مسخوط الوالدين'' عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، يوم أمس الأربعاء، بالحكم على شخص متهم بالاعتداء و الضرب والجرح على والدته وزوجته، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافدة قدرها

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، يوم أمس الأربعاء، بالحكم على شخص متهم بالاعتداء و الضرب والجرح على والدته وزوجته، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافدة قدرها 1000درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وسبق و أن تابعت النيابة العامة الموقوف، بتهمة العنف في حق الزوجة و العنف في حق أحد الأصول و استهلاك المخدرات، بعد أن تقدمت زوجته بشكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة آسفي، بتمادي المتهم في الاعتداء عليهما و تعنيفهما.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة آسفي، قد اعتقلت المتهم بمنزل العائلة، قبل أن تضعه رهن الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي المغرب آسفي السجن النافذ مسخوط الوالدين الاعتداء و الضرب الأم و الزوجة

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