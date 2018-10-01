السجن النافذ لـ ''مسخوط الوالدين'' عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي ﻿

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، يوم أمس الأربعاء، بالحكم على شخص متهم بالاعتداء و الضرب والجرح على والدته وزوجته، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافدة قدرها

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، يوم أمس الأربعاء، بالحكم على شخص متهم بالاعتداء و الضرب والجرح على والدته وزوجته، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافدة قدرها 1000درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وسبق و أن تابعت النيابة العامة الموقوف، بتهمة العنف في حق الزوجة و العنف في حق أحد الأصول و استهلاك المخدرات، بعد أن تقدمت زوجته بشكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة آسفي، بتمادي المتهم في الاعتداء عليهما و تعنيفهما.

وكانت المصالح الأمنية بمدينة آسفي، قد اعتقلت المتهم بمنزل العائلة، قبل أن تضعه رهن الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.