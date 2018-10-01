إيقاف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسلا ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صبيحة اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم

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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صبيحة اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه بهم على مستوى سد قضائي على متن حافلة لنقل المسافرين تربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، حيث تم العثور بحوزتهم على كمية مهمة من أقراص الهلوسة تقدر بـ 3447 قرصا، موزعة كما يلي : 1500 منها من نوع ريفوتريل و1947 من نوع إكستازي، إضافة إلى عشر غرامات من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.