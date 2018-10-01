 تنظيم الدورة الرابعة للندوة السنوية للشباك الوحيد (بورتنيت) أيام 12 و13 نونبر القادم بمدينة الدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز | بوليتيك

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة | بوليتيك

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي | بوليتيك

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي

السجن النافذ لـ مسخوط الوالدين عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي | حوادث و حقوق

السجن النافذ لـ ''مسخوط الوالدين'' عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي

الدرك يوقف مروج مخدرات بجماعة تغدوين الحوز بمراكش | مجتمع

الدرك يوقف مروج مخدرات بجماعة تغدوين الحوز بمراكش

ســــابقة ولأول مرة.. الدولة تتحمل مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم | بوليتيك

ســــابقة ولأول مرة.. الدولة تتحمل مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

إيقاف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسلا | حوادث و حقوق

إيقاف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

تنظيم الدورة الرابعة للندوة السنوية للشباك الوحيد (بورتنيت) أيام 12 و13 نونبر القادم بمدينة الدار البيضاء | بوليتيك

تنظيم الدورة الرابعة للندوة السنوية للشباك الوحيد (بورتنيت) أيام 12 و13 نونبر القادم بمدينة الدار

وجدة تحتضن فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب | مجتمع

وجدة تحتضن فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب

الحلوة والعلوة..

تنظيم الدورة الرابعة للندوة السنوية للشباك الوحيد (بورتنيت) أيام 12 و13 نونبر القادم بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 13:16 تنظيم الدورة الرابعة للندوة السنوية للشباك الوحيد (بورتنيت) أيام 12 و13 نونبر القادم بمدينة الدار البيضاء | بوليتيك
تنظيم الدورة الرابعة للندوة السنوية للشباك الوحيد (بورتنيت) أيام 12 و13 نونبر القادم بمدينة الدار البيضاء
ستنظم يومي 12 و13 نونبر 2018 بمدينة الدار البيضاء، الوكالة الوطنية للموانئ والشباك الوحيد بورتنيت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشباك الوحيد حول موضوع الشباك الوحيد تحت شعار « الذكاء المجتمعي العام

شوف تيفي

 ستنظم يومي 12 و13 نونبر 2018 بمدينة الدار البيضاء، الوكالة الوطنية للموانئ والشباك الوحيد بورتنيت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشباك الوحيد حول موضوع الشباك الوحيد تحت شعار « الذكاء المجتمعي العام والخاص في خدمة سلاسل التوريد المندمجة والفعالة والمتجددة ».

 هذا المؤتمر، يعقد تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشراكة مع مركز تسهيل المساطر التجارية والتجارة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة والجمعية الدولية للنظم المجتمعية للموانئ.

 وكشف البلاغ الصادر من الوكالة الوطنية للموانئ، أن هذه الدورة التي من المحتمل أن يحضرها أكثر من 800 مشارك يمثلون أهم المنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجالات تسهيل التجارة واللوجسيتك وممثلين للمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة إضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب سينكبون على دراسة أهمية الشبابيك الوحيدة ودورها في تحسين فاعلية سلاسل التصدير والإستيراد وتنافسية الدول وقدرتها على الابتكار وتبني أحدث التوجهات التكنولوجية والحلول المبتكرة اعتمادا على الذكاء المجتمعي العام والخاص على السواء.

 هذه الدورة، ستعرف تنظيم أربعة أحداث هامة من بينها الندوة السنوية الرابعة حول الشبابيك الوحيدة، الدورة الخامسة للندوة الدولية لمركز تسهيل المساطر التجارية والتجارة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، الندوة السنوية للجمعية الدولية للنظم المجتمعية للموانئ، وأخيرا الجمع السنوي لأعضاء الجمعية الدولية للنظم المجتمعية للموانئ الذي استدعى له فاعلون اقتصاديون أفارقة في مجال الشباك الوحيد والنظم المجتمعية للموانئ.

 هذا ويهدف هذا الملتقى التواصلي إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال التبسيط والمرونة ولامادية طرق التصدير والاستيراد وهذه أهداف تتماشى كلها مع التوجهات الملك محمد السادس من خلال رؤيته الهادفة إلى جعل المواطنين والفاعلين الإقتصاديين في مركز اهتمام الإدارات والمرافق العمومية من خلال البحث المستمر لحلول جديدة ومبتكرة وجريئة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الوكالة الوطنية للموانئ المغرب ملتقى اقتصاد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز | بوليتيك

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة | بوليتيك

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي | بوليتيك

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي

ســــابقة ولأول مرة.. الدولة تتحمل مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم | بوليتيك

ســــابقة ولأول مرة.. الدولة تتحمل مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ابن أكادير اللي دار البوز بالشطيح و القفطان..أنا ماشي شاذ جنسي وكنبغي نشطح بحال الشيخات | بــووز
منذ 2 ساعات

ابن أكادير اللي دار البوز بالشطيح و القفطان..أنا ماشي شاذ جنسي وكنبغي نشطح بحال الشيخات

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه | خارج البلاطو

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم | بــووز

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم

﻿

آخر المستجدات

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز | بوليتيك
منذ 4 دقائق

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة | بوليتيك

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي | بوليتيك

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي

السجن النافذ لـ مسخوط الوالدين عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي | حوادث و حقوق

السجن النافذ لـ ''مسخوط الوالدين'' عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.