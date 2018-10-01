تنظيم الدورة الرابعة للندوة السنوية للشباك الوحيد (بورتنيت) أيام 12 و13 نونبر القادم بمدينة الدار البيضاء ﻿

ستنظم يومي 12 و13 نونبر 2018 بمدينة الدار البيضاء، الوكالة الوطنية للموانئ والشباك الوحيد بورتنيت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشباك الوحيد حول موضوع الشباك الوحيد تحت شعار « الذكاء المجتمعي العام

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ستنظم يومي 12 و13 نونبر 2018 بمدينة الدار البيضاء، الوكالة الوطنية للموانئ والشباك الوحيد بورتنيت الدورة الرابعة للمؤتمر السنوي للشباك الوحيد حول موضوع الشباك الوحيد تحت شعار « الذكاء المجتمعي العام والخاص في خدمة سلاسل التوريد المندمجة والفعالة والمتجددة ».

هذا المؤتمر، يعقد تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بشراكة مع مركز تسهيل المساطر التجارية والتجارة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة والجمعية الدولية للنظم المجتمعية للموانئ.

وكشف البلاغ الصادر من الوكالة الوطنية للموانئ، أن هذه الدورة التي من المحتمل أن يحضرها أكثر من 800 مشارك يمثلون أهم المنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجالات تسهيل التجارة واللوجسيتك وممثلين للمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة إضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب سينكبون على دراسة أهمية الشبابيك الوحيدة ودورها في تحسين فاعلية سلاسل التصدير والإستيراد وتنافسية الدول وقدرتها على الابتكار وتبني أحدث التوجهات التكنولوجية والحلول المبتكرة اعتمادا على الذكاء المجتمعي العام والخاص على السواء.

هذه الدورة، ستعرف تنظيم أربعة أحداث هامة من بينها الندوة السنوية الرابعة حول الشبابيك الوحيدة، الدورة الخامسة للندوة الدولية لمركز تسهيل المساطر التجارية والتجارة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، الندوة السنوية للجمعية الدولية للنظم المجتمعية للموانئ، وأخيرا الجمع السنوي لأعضاء الجمعية الدولية للنظم المجتمعية للموانئ الذي استدعى له فاعلون اقتصاديون أفارقة في مجال الشباك الوحيد والنظم المجتمعية للموانئ.

هذا ويهدف هذا الملتقى التواصلي إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال التبسيط والمرونة ولامادية طرق التصدير والاستيراد وهذه أهداف تتماشى كلها مع التوجهات الملك محمد السادس من خلال رؤيته الهادفة إلى جعل المواطنين والفاعلين الإقتصاديين في مركز اهتمام الإدارات والمرافق العمومية من خلال البحث المستمر لحلول جديدة ومبتكرة وجريئة.