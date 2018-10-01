وجدة تحتضن فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب ﻿

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى المنطقة الشرقية حيث سيجتمع أصحاب البذلة السوداء في إطار فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب ، تحت شعار '' دور اتحاد المحامين العرب فى بناء المنظومة

شوف تيفي : جميلة البزيوي

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى المنطقة الشرقية حيث سيجتمع أصحاب البذلة السوداء في إطار فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب ، تحت شعار '' دور اتحاد المحامين العرب فى بناء المنظومة الاقتصادية العربية-الأونروا''، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الجارى، باستضافة من هيئة المحامين بوجدة، وبرئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ووفق بيان لنقابة المحامين فإن '' مدينة وجدة استقبلت على مدى أمس الأربعاء واليوم الخميس، أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب من مصر، وسوريا، ولبنان، والبحرين، والكويت، وتونس، والعراق، والجزائر، والسودان، وفلسطين''.

وتابع البيان '' الافتتاح سيحضره وزير العدل بالمغرب، والرئيس المنتدب، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، ورئيس النيابة العامة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب''.

يشار أن افتتاح الدورة سينطلق بمدينة وجدة على أن تتم باقي الأشغال في مدينة السعيدية.