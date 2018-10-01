 وجدة تحتضن فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز | بوليتيك

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة | بوليتيك

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي | بوليتيك

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي

السجن النافذ لـ مسخوط الوالدين عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي | حوادث و حقوق

السجن النافذ لـ ''مسخوط الوالدين'' عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي

الدرك يوقف مروج مخدرات بجماعة تغدوين الحوز بمراكش | مجتمع

الدرك يوقف مروج مخدرات بجماعة تغدوين الحوز بمراكش

ســــابقة ولأول مرة.. الدولة تتحمل مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم | بوليتيك

ســــابقة ولأول مرة.. الدولة تتحمل مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

إيقاف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسلا | حوادث و حقوق

إيقاف ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

تنظيم الدورة الرابعة للندوة السنوية للشباك الوحيد (بورتنيت) أيام 12 و13 نونبر القادم بمدينة الدار البيضاء | بوليتيك

تنظيم الدورة الرابعة للندوة السنوية للشباك الوحيد (بورتنيت) أيام 12 و13 نونبر القادم بمدينة الدار

وجدة تحتضن فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب | مجتمع

وجدة تحتضن فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب

الحلوة والعلوة..

وجدة تحتضن فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 13:13 وجدة تحتضن فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب | مجتمع
وجدة تحتضن فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب
تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى المنطقة الشرقية حيث سيجتمع أصحاب البذلة السوداء في إطار فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب ، تحت شعار '' دور اتحاد المحامين العرب فى بناء المنظومة

شوف تيفي : جميلة البزيوي

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى المنطقة الشرقية حيث سيجتمع أصحاب البذلة السوداء في إطار فعاليات الدورة الثانية لاتحاد المحامين العرب ، تحت شعار '' دور اتحاد المحامين العرب فى بناء المنظومة الاقتصادية العربية-الأونروا''، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الجارى، باستضافة من هيئة المحامين بوجدة، وبرئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ووفق بيان لنقابة المحامين فإن '' مدينة وجدة استقبلت على مدى أمس الأربعاء واليوم الخميس، أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب من مصر، وسوريا، ولبنان، والبحرين، والكويت، وتونس، والعراق، والجزائر، والسودان، وفلسطين''.

وتابع البيان '' الافتتاح سيحضره وزير العدل بالمغرب، والرئيس المنتدب، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، ورئيس النيابة العامة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب''.

يشار أن افتتاح الدورة سينطلق بمدينة وجدة على أن تتم باقي الأشغال في مدينة السعيدية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الدورة الثانية اتحاد المحامين العرب وجدة السعيدية وزير العدل بالمغرب الرئيس المنتدب رئيس المجلس الأعلى السلطة القضائية بالمغرب رئيس النيابة العامة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الدرك يوقف مروج مخدرات بجماعة تغدوين الحوز بمراكش | مجتمع

الدرك يوقف مروج مخدرات بجماعة تغدوين الحوز بمراكش

غلاء فواتير الماء والكهرباء يخرج مواطنات للاحتجاج باشتوكة أيت بها | مجتمع

غلاء فواتير الماء والكهرباء يخرج مواطنات للاحتجاج باشتوكة أيت بها

أهالي سوس يشدون الرحال نحو الرباط للتنديد بالاعتداءات المتتالية للرعاة الرحل وصمت المسؤوليين | مجتمع

أهالي سوس يشدون الرحال نحو الرباط للتنديد بالاعتداءات المتتالية للرعاة الرحل وصمت المسؤوليين

خطــيــر وبالصور.. حفر بقنطرة ميناء الداخلة تهدد حياة المواطنين والعاملين بالميناء.. والجهات المسؤولة آوت | مجتمع

خطــيــر وبالصور.. حفر بقنطرة ميناء الداخلة تهدد حياة المواطنين والعاملين بالميناء.. والجهات المسؤولة آوت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ابن أكادير اللي دار البوز بالشطيح و القفطان..أنا ماشي شاذ جنسي وكنبغي نشطح بحال الشيخات | بــووز
منذ 2 ساعات

ابن أكادير اللي دار البوز بالشطيح و القفطان..أنا ماشي شاذ جنسي وكنبغي نشطح بحال الشيخات

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه | خارج البلاطو

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم | بــووز

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم

﻿

آخر المستجدات

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز | بوليتيك
منذ 4 دقائق

سعد الدين العثماني : مشروع قانون مالية 2019 اجتماعي بامتياز

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة | بوليتيك

رئيس الحكومة: سنطبق ميثاق اللاتمركز بتدرج وبجرأة

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي | بوليتيك

هذه تفاصيل استقبال وزير الثقافة والاتصال لوفد من الاتحاد الأوروبي

السجن النافذ لـ مسخوط الوالدين عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي | حوادث و حقوق

السجن النافذ لـ ''مسخوط الوالدين'' عنف أمه و زوجته بالاعتداء و الضرب بآسفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.