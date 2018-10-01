العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير ﻿

عثر قبل قليل من يومه الخميس 25 أكتوبر 2018 على جثة رضيعة حديثة الولادة مرمية بالقرب من أحد أجنحة المستشفى الجهوي الحسن الثاني في ظروف غامضة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عثر قبل قليل من يومه الخميس 25 أكتوبر 2018 على جثة رضيعة حديثة الولادة مرمية بالقرب من أحد أجنحة المستشفى الجهوي الحسن الثاني في ظروف غامضة.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالرضيعة في أسبوعها الأول وكانت ملفوفة بأقمشة وأثواب وتم وضعها داخل كيس بلاستيكي وسط علبة كارتونية ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺾ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ .

ورجح ذات المصدر أن تكون هذه الرضيعة نتاج علاقة غير شرعية وجرى التخلص منها بهذه الطريقة البشعة من طرف والدتها المجهولة بعدما أزهقت روحها.

واستنفر الحادث مختلف مصالح الأمن التي هرعت لعين المكان، وجرى إخضاع الجثة للمعاينة الأولية من طرف الشرطة العلمية والتقنية، قبل أن يتقرر بأمر من النيابة العامة المختصة نقلها صوب مستودع الأموات ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ لإخضاعها للتشريح الطبي لتحديد ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ الحقيقية، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا ومعمقا بغية الوصول لمرتكب أو مررتكبة هذا العمل الإجرامي، وكذا لمعرفة باقي حيثيات وتفاصيل الواقعة.