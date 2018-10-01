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عاجل...إدانة سيدة متزوجة بالسجن النافذ وإطلاق سراح ''قائد'' ضبطت معه بمدينة أزيلال

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 13:03 عاجل...إدانة سيدة متزوجة بالسجن النافذ وإطلاق سراح قائد ضبطت معه بمدينة أزيلال | حوادث و حقوق
عاجل...إدانة سيدة متزوجة بالسجن النافذ وإطلاق سراح ''قائد'' ضبطت معه بمدينة أزيلال
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال قبل قليل من يومه الخميس، بإدانة سيدة متزوجة بثمانية أشهر حبسا نافذا جرى ضبضها قبل أسابيع بأحد شوارع المدينة، رفقة رجل سلطة ''قائد'' .

شوف تيفي:أزيلال

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال قبل قليل من يومه الخميس، بإدانة سيدة متزوجة بثمانية أشهر حبسا نافذا جرى ضبضها قبل أسابيع بأحد شوارع المدينة، رفقة رجل سلطة ''قائد'' .

وجاءت إدانة المشتبه بها بعدما قرر زوجها متابعتها بجريمة الخيانة الزوجية وأصر على عدم التنازل لها، بعدما قام بضبطها رفقة طفلته الصغيرة مع رجل سلطة وسط المدينة ليتقدم نحوهما ودخل في شجار عنيف مع ''القائد'' متهما إياه بربط علاقة غير شرعية مع زوجته، وقام بإخطار المصالح الأمنية التي هرعت لعين المكان، وقامت بتوقيف الجميع وإحالتهم على مخفر الشرطة.

وبعد إخضاع المعنيين بالأمر للتحقيق الأولي، أنكر المشتبه به جملة وتفصيلا أن تكون له أي علاقة مع المعنية بالأمر بعدما صرح لرجال الأمن أنها مجرد خادمة ببيته، وهو الإنكار الذي دفع بالنيابة العامة المختصة أن تأمر بتعميق البحث حول القضية لعدم اتضاح كافة معالمها.

وأسفرت الأبحاث المعمقة مع الموقوف على اعترافه بكون زوجة المشتكي على علاقة معه من مدة وهو ما دفع بإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمهما أمام وكيل الملك بتهمة الخيانة الزوجية، ليتقرر إطلاق سراح القائد بعد تنازل زوجته عن متابعته، فيما أحيلت مرافقته على السجن بعد إصرار زوجها على متابعتها، لتنطلق جلسات محاكمتها، والتي انتهت بإدانتها بثمانية أشهر حبسا نافذة .

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شوف تيفي المغرب أزيلال ابتدائية إدانة سيدة متزوجة ضبطت رفقة قائد خيانة زوجية

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