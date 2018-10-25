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بالصـــور.. عزيز أخنوش يفتتح الملتقى الدولي للتمور بمدينة أرفود

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 12:32 بالصـــور.. عزيز أخنوش يفتتح الملتقى الدولي للتمور بمدينة أرفود | بوليتيك
بالصـــور.. عزيز أخنوش يفتتح الملتقى الدولي للتمور بمدينة أرفود
افتتــح عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار يومه الخميس بمدينة أرفود فعاليات الملتقى الدولي للتمور في دورته التاسعة المنعقد من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري، الذي يعتبر موعدا سنويا لتثمين أشجار النخيل

شوف تيفي

افتتــح عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار يومه الخميس بمدينة أرفود فعاليات الملتقى الدولي للتمور في دورته التاسعة المنعقد من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري، الذي يعتبر موعدا سنويا لتثمين أشجار النخيل وتسويق المنتوج على المستوى الدولي.

 ويهدف هذا الملتقى، الذي ينظم تحت الرعاية الملكية وذلك تحت شعار "اللوجستيك وتنمية سلسلة التمر"، إلى النهوض بسلسلة النخيل ومنتوجات الواحات، كما يروم هذا الملتقى، الذي سيعرف مشاركة العديد من العارضين القادمين من جهات المغرب وبلدان عربية وأجنبية، تسليط الضوء على الجوانب المتعلقة باللوجستيك وتنمية سلسلة التمور التي يتميز بها المغرب.

ويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمور بالمغرب وشركاء آخرين، مناسبة للتعريف بتمور جهة درعة-تافيلالت وبحث سبل تسويقها على المستويات الوطنية والدولية.

 

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