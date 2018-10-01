غلاء فواتير الماء والكهرباء يخرج مواطنات للاحتجاج باشتوكة أيت بها ﻿

خرجت مجموعة من النسوة زوال أمس الأربعاء بحي ''التوامة'' بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت بها في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه مقر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للتنديد بغلاء

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خرجت مجموعة من النسوة زوال أمس الأربعاء بحي "التوامة" بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت بها في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه مقر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للتنديد بغلاء فواتير الماء والكهرباء التي بلغت أرقاما وصفتها بالصاروخية.

ورفعت المحتجات شعارات مناهضة لسياسة الغلاء التي تنهجها الدولة ويدفع المواطن البسيط ثمنها وغلاء فواتير الماء والكهرباء بحي التوامة ببيوكرى خير دليل على هذه السياسة على حد تعبير إحدى المحتجات.

ومن جانبها استنكرت "خ.ف" مشاركة في المسيرة الاحتجاجية هذه الزيادات التي عرفتها الفواتير مؤكدة على أن زيادات غير مقبولة خصوصا في أوساط الطبقات الفقيرة، وفي مثل هذه الأحياء الشعبية التي لا تستهلك هذه الخدمات إلا وفق احتياج عادي، بحكم عدم امتلاك أغلب الأسر لأجهزة إلكترونية تدخل في إطار الكماليات.

وأضافت ذات المتحدثة، أن هذه الزيادات ترهق كاهل المواطنين البسطاء، المنحدرين من طبقات جد هشة ولا تستطيع تسديدها، نتيجة عدم توفر أغلب هؤلاء على موارد مالية قارة، بفعل انتشار الهشاشة والفقر في أوساطهم.

هذا وجابت هذه المسيرة التي عرفت مشاركة عشرات المواطنات مختلف شوارع المنطقة السالفة الذكر، قبل أن تستقر أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وطلبت من خلالها المحتجات بإيجاد حلول مستعجلة لهذه الزيادات، وذلك بإعادة النظر فيها ومراجعة تسعيراتها الصاروخية بما يتلاءم مع استهلاك هذه الأسر المتضررة.