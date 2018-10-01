 سكوب..تفاصيل جديدة عن حياة الشاب المبحوث عنه اللي قتلوه البوليس بالقرطاس فمراكش ﻿
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سكوب..تفاصيل جديدة عن حياة الشاب المبحوث عنه اللي قتلوه البوليس بالقرطاس فمراكش

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 12:28 سكوب..تفاصيل جديدة عن حياة الشاب المبحوث عنه اللي قتلوه البوليس بالقرطاس فمراكش | حوادث و حقوق
سكوب..تفاصيل جديدة عن حياة الشاب المبحوث عنه اللي قتلوه البوليس بالقرطاس فمراكش
متابعة منا لتفاصيل حادث إطلاق الرصاص على مبحوث عنه بمدينة مراكش،كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي أن الشاب دخل قفص الزوجية حديثا، ولم يمض على عقد قرانه سوى شهر تقريبا، وأن الحادث خلف استياء عارما وسط

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

متابعة منا لتفاصيل حادث إطلاق الرصاص على مبحوث عنه بمدينة مراكش،كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي أن الشاب دخل قفص الزوجية حديثا، ولم يمض على عقد قرانه سوى شهر تقريبا، وأن الحادث خلف استياء عارما وسط أصدقائه وجيرانه.

وكشفت مصادر خاصة لـ "شوف تيفي"، أن العناصر الأمنية بالدائرة الخامسة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، توصلت ليلة الأربعاء 24 أكتوبر الجاري، بإخبارية تفيد بتواجد الملقب "الشريف" موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة المقرونة بالعنف بجنبات وادي إيسيل بالقرب من حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن لحظة اعتقال "الشريف" و أحد مرافقيه من المكان المذكور، تفاجأت العناصر الأمنية بالدائرة الخامسة، بهجوم أزيد من 200 شخص، والذين تعمدوا رشق العناصر الأمنية بالحجارة في محاولة لتخليص المشتبه به، وهو ما تسبب في إصابة سبعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة، حالة واحد منهم حرجة.
وأفادت المصادر نفسها، أن الشاب "ح. م"، والذي يبلغ من العمر 24 سنة، كان من بين الأشخاص الذين هاجموا العناصر الأمنية لحظة التدخل، حاملا سكينا من الحجم الكبير، قبل أن يصاب برصاصة على مستوى الصدر، من أصل أربع رصاصات أطلقها العنصر الأمني بعد إصابته هو الآخر في المواجهة.
وعاش حي سيدي يوسف بن علي، بحي عيطونة استنفارا أمنيا غير مسبوق، شهد إنزالا مكثفا، لمجموعة من الأشخاص قاموا بمهاجمة رجال الأمن بالسلاح الأبيض و الحجارة أثناء مطاردة المبحوث عنه، قبل أن يضطر عنصر أمني إلى إطلاق الرصاص، لتفرقة المتظاهرين وهو ما تسبب في إصابة شاب واحد خلال المواجهة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش مواجهات سيدي يوسف تفاصيل عن حياة الشاب و هوية المبحوث عنه في الأحداث

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