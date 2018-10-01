فيسبوك: تغييرات جديد في تطبيق ماسنجر ﻿

يسعى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغيير تصميم تطبيق المحادثات فيسبوك ماسنجر واللجوء للبساطة.

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يسعى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغيير تصميم تطبيق المحادثات فيسبوك ماسنجر واللجوء للبساطة.

وحسب ما كشف عنه ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس "فيسبوك ماسنجر"، فإن التطبيق سيعرف تغييرات جديدة كما سيطلق عليه اسم "ماسنجر 4" وسيعتمد على البساطة لتعزيز رضا المستخدم، إضافة إلى إمكانية تغيير ألوان المحادث.

وأضاف المتحدث ذاته أن ماسنجر سيقلص الخيارات المتاحة في التطبيق من 9 إلى 3 فقط، وهي "المحادثات" و"الأشخاص" و"الاكتشاف".

وأخيرا، سيتمكن المستخدم من الوضع المظلم، الذي سيتيحه التطبيق في حلته الجديدة، وذلك من أجل التقليل من أشعة الشاشة .