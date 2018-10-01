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فيسبوك: تغييرات جديد في تطبيق ماسنجر

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 11:21 فيسبوك: تغييرات جديد في تطبيق ماسنجر | نت 2.0
فيسبوك: تغييرات جديد في تطبيق ماسنجر
يسعى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغيير تصميم تطبيق المحادثات فيسبوك ماسنجر واللجوء للبساطة.

شوف تيفي

 يسعى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغيير تصميم تطبيق المحادثات فيسبوك ماسنجر واللجوء للبساطة.

وحسب ما كشف عنه ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس "فيسبوك ماسنجر"، فإن التطبيق سيعرف تغييرات جديدة كما سيطلق عليه اسم "ماسنجر 4" وسيعتمد على البساطة لتعزيز رضا المستخدم، إضافة إلى إمكانية تغيير ألوان المحادث.

 وأضاف المتحدث ذاته أن ماسنجر سيقلص الخيارات المتاحة في التطبيق من 9 إلى 3 فقط، وهي "المحادثات" و"الأشخاص" و"الاكتشاف".

وأخيرا، سيتمكن المستخدم من الوضع المظلم، الذي سيتيحه التطبيق في حلته الجديدة، وذلك من أجل التقليل من أشعة الشاشة .

‫شوف تيفي

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نت شوف تيفي فيسبوك ماسنجر ماسنجر 4

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