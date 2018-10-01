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حصري .. استعدادات مكثفة لزيارة ملكية لمدينة الصويرة

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 12:07 حصري .. استعدادات مكثفة لزيارة ملكية لمدينة الصويرة | بوليتيك
حصري .. استعدادات مكثفة لزيارة ملكية لمدينة الصويرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أنه من المؤكد أن يقوم الملك محمد السادس، بزيارة ملكية إلى مدينة الصويرة، لتدشين و إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع الحيوية بالمدينة.

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أنه من المؤكد أن يقوم الملك محمد السادس، بزيارة ملكية إلى مدينة الصويرة، لتدشين و إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع الحيوية بالمدينة.

وأفادت المصادر نفسها، أن مدينة موكادور تشهد استعدادات استثنائية وغير مسبوقة، للزيارة الملكية، حيث لوحظ حضور عامل إقليم الصويرة و المصالح الجماعية بالمجلس الجماعي للصويرة، للوقوف على آخر اللمسات بالمشاريع التي ستعرف الزيارة الملكية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن أهم الشوارع بالمدينة و بعض الأزقة عرفت مجموعة من الإصلاحات استعداداً للزيارة الملكية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الصويرة زيارة ملكية مدينة موكادور مشاريع حيوية

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