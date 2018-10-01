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عــاجل:النائب العام السعودي يدخل على خط قضية مقتل خاشقجي و هذا ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات | دولي

عــاجل:النائب العام السعودي يدخل على خط قضية مقتل خاشقجي و هذا ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات

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عــاجل:النائب العام السعودي يدخل على خط قضية مقتل خاشقجي و هذا ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 11:36 عــاجل:النائب العام السعودي يدخل على خط قضية مقتل خاشقجي و هذا ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات | دولي
عــاجل:النائب العام السعودي يدخل على خط قضية مقتل خاشقجي و هذا ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات
أكد النائب العام بالمملكة العربية السعودية، أن النتائج الأولية للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية مقتل الصحفي جمال أحمد خاشقجي، تفيد بأن منفذي الجريمة أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.

شـــوف تيفي:

أكد النائب العام بالمملكة العربية السعودية، أن النتائج الأولية للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية مقتل الصحفي جمال أحمد خاشقجي، تفيد بأن منفذي الجريمة أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.

وأوضح في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن "معلومات وردت إلى النيابة العامة من الجانب التركي من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وتابع البيان أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وصف أمس، أمام منتدى "مستقبل الاستثمار 2018"، الحادث بكونه "مؤلم وبشع وغير مبرر تماما"، لافتا إلى أن بلاده تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستكمال التحقيقات بالتعاون مع السلطات التركية للوصول إلى نتائج وتقديم المذنبين للمحاكمة.

وشدد على أن الحادث الذي يسعى البعض لتوظيفه سياسيا "لن يؤثر على علاقات المملكة مع تركيا"، مؤكدا ان حكومتي البلدين "ستتعاونان لمعاقبة أي مجرم وأي مذنب والعدالة في الأخير سوف تظهر".

وكان النائب العام السعودي قد أكد في وقت سابق، أن التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي "مستمرة مع الموقوفين على ذمة التحقيق والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

ويذكر أن جمال خاشقجي كان قد اختفى في 2 أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة إدارية.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب تركيا خاشقجي نتائج تحقيقات

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