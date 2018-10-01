البرلمان الأوروبي يــصدم ''نـــاصر الزفزافي'' ويخسر جائزة ساخاروف ﻿

كما كان منتظرا أعلن البرلمان الأوروبي، قبل قليل، اسم الفائز بجائزة ساخاروف التي يخصصها لمدافعين عن حقوق الإنسان، وكانت الجائزة هذا العام من نصيب المخرج السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف.

شوف تيفي

كما كان منتظرا أعلن البرلمان الأوروبي، قبل قليل، اسم الفائز بجائزة ساخاروف التي يخصصها لمدافعين عن حقوق الإنسان، وكانت الجائزة هذا العام من نصيب المخرج السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف.

وقد نافسه عليها ناصر الزفزافي المعتقل على إثر أحداث الحسيمة ومجموعة منظمات غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين في المتوسط، وحاول العديد من النشطاء داخل المغرب وخارجه القيام بحملة كبيرة لهذا الأخير إلا أنه لم يحظَ بالفوز المترقب منذ شهور.

ومنذ إحداث هذه الجائزة، منح العديد من الفائزين بها جائزة نوبل للسلام بعد ذلك، بدءا بنلسون مانديلا الذي كان أول من حصل على جائزة ساخاروف في 1993 أو الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.

وكان سينتسوف المتحدر من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، يبدو يوم أمس الأربعاء في كواليس البرلمان الأوروبي الأوفر حظا للفوز بالجائزة، وهو مسجون في معسكر لابيتنانغي بروسيا بالقرب من القطب الشمالي.

وجدير بالذكر أن قيمة جائزة ساخاروف التي تحمل اسم العالم السوفياتي أندريه ساخاروف (1921-1989) أحد أهم المنشقين في الاتحاد السوفياتي، تبلغ خمسين ألف يورو.