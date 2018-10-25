أزمة خطيرة للنقل بتمارة والسبب إضراب أرباب الطاكسيات ﻿

نظم العشرات من أرباب الطاكسيات الكبيرة بتمارة اليوم الخميس إضرابا عاما شل حركة التنقل بالمدينة لينضافوا إلى الغياب التام لحافلات شركة ستاريو التي ستغادر المدينة نهاية السنة الجارية.

شوف تيفي: جمال العظام

نظم العشرات من أرباب الطاكسيات الكبيرة بتمارة اليوم الخميس إضرابا عاما شل حركة التنقل بالمدينة لينضافوا إلى الغياب التام لحافلات شركة ستاريو التي ستغادر المدينة نهاية السنة الجارية.



يأتي هذا الإضراب حسب تصريح أمين مهنيي القطاع لـ"شوف تيفي" : "إن الإشكال المطروح والسبب الحقيقي وراء الإضراب هو منح سلطات الإقليم امتيازا لأرباب طاكسيات سيدي يحيى بالعمل بمدينة تامسنا وإقصاء نظرائهم بتمارة وهو ما اعتبروه حيفا في حقهم".



كما أكد الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب تمارة : "إن باب الحوار مع الجهات المعنية ما زال مقفلا مما سنضطر معه إلى الاستمرار في الاعتصام"، مضيفا : "إن إزالة الامتياز الممنوح لسيارات الأجرة بسيدي يحيى أمر لا رجعة فيه".

