تطورات مثيرة.. تسجيل صوتي مزعوم لعملية قتــل خاشقجي ﻿

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل، استمعت خلال زيارتها تركيا لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

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أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل، استمعت خلال زيارتها تركيا لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن لديها معلومات بشأن "اجتماعات هاسبل في تركيا التي تزورها منذ الثلاثاء، بهدف مراجعة الأدلة في قضية مقتل خاشقجي".

وأضافت الصحيفة: "لقد كانت مقنعة، وهذا من شأنه أن يشكل مزيدا من الضغوط على المملكة العربية السعودية"، حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وكانت الرياض قد أقرت السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، معتبرة أن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي" أفضى إلى مقتله، وأعلنت عن توقيف 18 سعوديا على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثة خاشقجي.