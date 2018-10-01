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تطورات مثيرة.. تسجيل صوتي مزعوم لعملية قتــل خاشقجي

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 10:05 تطورات مثيرة.. تسجيل صوتي مزعوم لعملية قتــل خاشقجي | دولي
تطورات مثيرة.. تسجيل صوتي مزعوم لعملية قتــل خاشقجي
أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل، استمعت خلال زيارتها تركيا لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

شوف تيفي

 أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل، استمعت خلال زيارتها تركيا لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن لديها معلومات بشأن "اجتماعات هاسبل في تركيا التي تزورها منذ الثلاثاء، بهدف مراجعة الأدلة في قضية مقتل خاشقجي".

وأضافت الصحيفة: "لقد كانت مقنعة، وهذا من شأنه أن يشكل مزيدا من الضغوط على المملكة العربية السعودية"، حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وكانت الرياض قد أقرت السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، معتبرة أن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي" أفضى إلى مقتله، وأعلنت عن توقيف 18 سعوديا على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثة خاشقجي.

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