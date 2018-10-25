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اعتداء شنيع على أستاذ داخل ثانوية باشتوكة أيت بها من طرف تلميذ ''صور''

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 08:53 اعتداء شنيع على أستاذ داخل ثانوية باشتوكة أيت بها من طرف تلميذ صور | حوادث و حقوق
اعتداء شنيع على أستاذ داخل ثانوية باشتوكة أيت بها من طرف تلميذ ''صور''
تعرض أستاذ يدرس بالثانوية التأهيلية ''سيدي الحاج الحبيب'' بالجماعة الترابية سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت بها زوال يوم أمس، لاعتداء شنيع من طرف تلميذ داخل المؤسسة أثناء قيامه بواجبه المهني، ما نتج

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعرض أستاذ يدرس بالثانوية التأهيلية ''سيدي الحاج الحبيب'' بالجماعة الترابية سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت بها زوال يوم أمس، لاعتداء شنيع من طرف تلميذ داخل المؤسسة أثناء قيامه بواجبه المهني، ما نتج عنه إصابته بجروح متفاوتة الخطورة، حصل على إثرها على شهادة طبية تثبت مدة العجز في 10 أيام.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث وقع حينما كان أستاذ مادة الفلسفة يلقي درسه بشكل عادي أمام تلاميذه داخل الفصل قبل أن يتفاجأ بتلميذ ''مجهول'' يبلغ من العمر 16 سنة يقوم بحركات غريبة من وراء نافذة القسم، وتغاضى الأستاذ عن تصرف التلميذ وأخذ في إكمال شرح الدرس، غير أن التلميذ (المعتدي) تمادى في فعله وأخذ في تكرار ما يردده الأستاذ بصوت مرتفع وبطريقة مستفزة لإثارة السخرية في أوساط التلاميذ.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن تصرف التلميذ دفع بالأستاذ إلى توقيف الدرس، والخروج لثني المعني بالأمر عن فعله ومطالبته بالرحيل، وهو ما جعل الأمور تتطور ليشرع التلميذ في سب وشتم الأستاذ، قبل أن يمسك به ويطرحه للأرض أمام مرأى ومسمع التلاميذ ما أدى لإلحاق أضرار جسيمة بنظارته الطبية وبذلته التي تمزق جزء منها، فيما أصيب بجروح متفاوتة الخطورة خاصة على مستوى يديه.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسة، والتي قامت بتوقيف المعتدي وتم إنجاز تقرير حول الموضوع، كما تقدم الأستاذ بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، يعرض من خلالها ما لحقه من اعتداء من طرف التلميذ وأرفقها بشهادة طبية تثبت مدة عجزه في 10 أيام.

ومن جهتها دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم اشتوكة أيت بها على خط هذه القضية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل مؤزارة الأستاذ أمام القضاء، فيما يستعد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم لإصدار بيان يدين فيه هذا الاعتداء الشنيع الذي طال الأستاذ وللمطالبة بإنزال أقصى العقوبات على الفاعل، ولحماية الأطر التعليمية وتوفير الأمن لهم داخل مقرات عملهم.

‫شوف تيفي

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