فضيحة الصور تلاحق الإعلامية المغربية مريم سعيد ﻿

تعيش الإعلامية المغربية مريم سعيد، مقدمة برنامج '' أيت العربي'' حالة عصيبة ، بعدما انتشرت صور لها عبر صفحات الفضاء الأزرق وهي بلباس كاشف وحركات ماجنة.

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تعيش الإعلامية المغربية مريم سعيد، مقدمة برنامج '' أيت العربي'' حالة عصيبة ، بعدما انتشرت صور لها عبر صفحات الفضاء الأزرق وهي بلباس كاشف وحركات ماجنة.

وحسب ما يروج بين رواد الفضاء الأزرق ، كشفوا حقائق جديدة تخص الإعلامية مريم سعيد ، حيث كتب على بطاقة إقامتها '' مرافقة أمير'' في الولايات .العربية المتحدة ( الإمارات).

من جهة أخرى ، تم نشر مقتطفات من تدوينة لخطيبها السابق كريم ظريف، حيث قال ، ''إن لا قيمة للنجاح اذا تم بأساليب ملتوية''، مضيفاً: ''حتى بينك وبين نفسك، لن يكون لنجاحك قيمة''.

وأردف: ''ما أريد التأكيد منه هو القيام بمجهود مع الإصرار على النجاح، لكن دون إغفال احترام نفسك وذاتك''.

وكان ظريف قال عند فسخ خطوبته من مريم: ''لا أندم حقاً على إلغاء الزفاف والزواج برمّته. وعلى عكس ما تم التداول فيه، ليس لهذا الأمر علاقة بظروف صحية عائلية بقدر ما هو متعلق بالأخلاقيات''. وختم: ''أتطلع انشاء الله لصفحة أفضل وأنظف في حياتي''.