 فضيحة الصور تلاحق الإعلامية المغربية مريم سعيد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تطورات مثيرة.. تسجيل صوتي مزعوم لعملية قتــل خاشقجي | دولي

تطورات مثيرة.. تسجيل صوتي مزعوم لعملية قتــل خاشقجي

اعتداء شنيع على أستاذ داخل ثانوية باشتوكة أيت بها من طرف تلميذ صور | حوادث و حقوق

اعتداء شنيع على أستاذ داخل ثانوية باشتوكة أيت بها من طرف تلميذ ''صور''

بالفيديو.. أول تعليق لولي العهد السعودي على مقتل جمال خاشقجي | دولي

بالفيديو.. أول تعليق لولي العهد السعودي على مقتل جمال خاشقجي

فضيحة الصور تلاحق الإعلامية المغربية مريم سعيد | ثقافة و فنون

فضيحة الصور تلاحق الإعلامية المغربية مريم سعيد

مواجهات عنيفة بمراكش.. والأمن يطلق الرصاص لإيقاف ثلاثة أشقاء بحي المدينة العتيقة | حوادث و حقوق

مواجهات عنيفة بمراكش.. والأمن يطلق الرصاص لإيقاف ثلاثة أشقاء بحي المدينة العتيقة

ولاية أمن مراكش تكشف الحقيقة الرسمية : 200 شخص هاجموا رجال الشرطة بالحجارة والاعتداء على البوليس 7منهم حالتهم خطيرة وهاعلاش تجبد القرطاس | حوادث و حقوق

ولاية أمن مراكش تكشف الحقيقة الرسمية : 200 شخص هاجموا رجال الشرطة بالحجارة والاعتداء على البوليس

تفاصيل خطيرة عن شاب مراكش : كان من ذوي السوابق العدلية وهدد رجال الأمن بإشهار سيف في وجوههم رغم طلقة الرصاص التحذيرية | حوادث و حقوق

تفاصيل خطيرة عن شاب مراكش : كان من ذوي السوابق العدلية وهدد رجال الأمن بإشهار سيف في وجوههم رغم

اش هادشي واقع...اعتداء وحشي على سيدة مسنة بإحدى مداشر دائرة اللوكس بالقصر الكبير. | حوادث و حقوق

اش هادشي واقع...اعتداء وحشي على سيدة مسنة بإحدى مداشر دائرة اللوكس بالقصر الكبير.

إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينة الناظور | حوادث و حقوق

إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار

الحلوة والعلوة..

فضيحة الصور تلاحق الإعلامية المغربية مريم سعيد

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 08:30 فضيحة الصور تلاحق الإعلامية المغربية مريم سعيد | ثقافة و فنون
فضيحة الصور تلاحق الإعلامية المغربية مريم سعيد
تعيش الإعلامية المغربية مريم سعيد، مقدمة برنامج '' أيت العربي'' حالة عصيبة ، بعدما انتشرت صور لها عبر صفحات الفضاء الأزرق وهي بلباس كاشف وحركات ماجنة.

شوف تيفي

تعيش الإعلامية المغربية مريم سعيد، مقدمة برنامج '' أيت العربي'' حالة عصيبة ، بعدما انتشرت صور لها عبر صفحات الفضاء الأزرق وهي بلباس كاشف وحركات ماجنة.

وحسب ما يروج بين رواد الفضاء الأزرق ، كشفوا حقائق جديدة تخص الإعلامية مريم سعيد ، حيث كتب على بطاقة إقامتها '' مرافقة أمير'' في الولايات .العربية المتحدة ( الإمارات).

من جهة أخرى ، تم نشر مقتطفات من تدوينة لخطيبها السابق كريم ظريف، حيث قال ، ''إن لا قيمة للنجاح اذا تم بأساليب ملتوية''، مضيفاً: ''حتى بينك وبين نفسك، لن يكون لنجاحك قيمة''.

وأردف: ''ما أريد التأكيد منه هو القيام بمجهود مع الإصرار على النجاح، لكن دون إغفال احترام نفسك وذاتك''.

وكان ظريف قال عند فسخ خطوبته من مريم: ''لا أندم حقاً على إلغاء الزفاف والزواج برمّته. وعلى عكس ما تم التداول فيه، ليس لهذا الأمر علاقة بظروف صحية عائلية بقدر ما هو متعلق بالأخلاقيات''. وختم: ''أتطلع انشاء الله لصفحة أفضل وأنظف في حياتي''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي فضيحة تلاحق مريم سعيد المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..ممثل مغربي يسخر من مداخيل الخمور في قانون المالية الجديد ويؤكد الله يخلف على السكايرية | ثقافة و فنون

مثير..ممثل مغربي يسخر من مداخيل الخمور في قانون المالية الجديد ويؤكد ''الله يخلف على السكايرية''

سكوب و بالوثيقة...غير متوقع..هذه هي الوظيفة الحقيقية لي مشات بيها الإعلامية مريم سعيد لأمريكا والقضية فيها أمير سعودي | ثقافة و فنون

سكوب و بالوثيقة...غير متوقع..هذه هي الوظيفة الحقيقية لي مشات بيها الإعلامية مريم سعيد لأمريكا والقضية فيها أمير سعودي

كرنفال بيلماون بودماون يجوب شوارع إنزكان والدشيرة بعروض جد محتشمة غابت عنها اللمسة الفنية والتنظيمية | ثقافة و فنون

كرنفال ''بيلماون بودماون'' يجوب شوارع إنزكان والدشيرة بعروض جد محتشمة غابت عنها اللمسة الفنية والتنظيمية

فيديو مثير..دنيا باطمة تعترف بحبها لهذا الحرام | ثقافة و فنون

فيديو مثير..دنيا باطمة تعترف بحبها لهذا ''الحرام''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه | خارج البلاطو
منذ 11 ساعة

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم | بــووز

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم

7 حقائق مثيرة عن مقتل المعارض السعودي خاشقجي | بــووز

7 حقائق مثيرة عن مقتل المعارض السعودي خاشقجي

﻿

آخر المستجدات

تطورات مثيرة.. تسجيل صوتي مزعوم لعملية قتــل خاشقجي | دولي
منذ 14 دقيقة

تطورات مثيرة.. تسجيل صوتي مزعوم لعملية قتــل خاشقجي

اعتداء شنيع على أستاذ داخل ثانوية باشتوكة أيت بها من طرف تلميذ صور | حوادث و حقوق

اعتداء شنيع على أستاذ داخل ثانوية باشتوكة أيت بها من طرف تلميذ ''صور''

بالفيديو.. أول تعليق لولي العهد السعودي على مقتل جمال خاشقجي | دولي

بالفيديو.. أول تعليق لولي العهد السعودي على مقتل جمال خاشقجي

فضيحة الصور تلاحق الإعلامية المغربية مريم سعيد | ثقافة و فنون

فضيحة الصور تلاحق الإعلامية المغربية مريم سعيد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.