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مواجهات عنيفة بمراكش.. والأمن يطلق الرصاص لإيقاف ثلاثة أشقاء بحي المدينة العتيقة

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 08:14 مواجهات عنيفة بمراكش.. والأمن يطلق الرصاص لإيقاف ثلاثة أشقاء بحي المدينة العتيقة | حوادث و حقوق
مواجهات عنيفة بمراكش.. والأمن يطلق الرصاص لإيقاف ثلاثة أشقاء بحي المدينة العتيقة
تمكنت عناصر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، حوالي الساعة السادسة صباحا من يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري، من اعتقال ثلاثة أشقاء بدرب ضباشي بالمدينة العتيقة بمراكش، بعد إخبارية تفيد بمواجهات عنيفة

شوف تيفي : زكرياء بن عبيلو

تمكنت عناصر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، حوالي الساعة السادسة صباحا من يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري، من اعتقال ثلاثة أشقاء بدرب ضباشي بالمدينة العتيقة بمراكش، بعد إخبارية تفيد بمواجهات عنيفة بالأسلحة البيضاء بالحي المذكور.

وحسب مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''، فقد تم إيقاف المعنيين بالأمر بعد مواجهات عنيفة بالسلاح الأبيض لحظة عودتهم من ساحة جامع الفناء حيث كانوا يعملون بها كطباخين، فيما تم نقل الشاب الثالث إلى قسم المستعجلات من أجل تلقي العلاجات الضرورية بعد إصابات سطحية بجسمه، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وأوضحت المصادر نفسها، أن عناصر الأمن استعملت السلاح الوظيفي لإيقاف الأظناء، من خلال إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء من أجل السيطرة على المواجهة.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش إيقاف ثلاثة أشقاء مواجهات عنيفة الاسلحة البيضاء إصابة واحد إطلاق النار عناصر الأمن

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