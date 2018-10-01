 ولاية أمن مراكش تكشف الحقيقة الرسمية : 200 شخص هاجموا رجال الشرطة بالحجارة والاعتداء على البوليس 7منهم حالتهم خطيرة وهاعلاش تجبد القرطاس ﻿
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ولاية أمن مراكش تكشف الحقيقة الرسمية : 200 شخص هاجموا رجال الشرطة بالحجارة والاعتداء على البوليس 7منهم حالتهم خطيرة وهاعلاش تجبد القرطاس

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 07:39 ولاية أمن مراكش تكشف الحقيقة الرسمية : 200 شخص هاجموا رجال الشرطة بالحجارة والاعتداء على البوليس 7منهم حالتهم خطيرة وهاعلاش تجبد القرطاس | حوادث و حقوق
ولاية أمن مراكش تكشف الحقيقة الرسمية : 200 شخص هاجموا رجال الشرطة بالحجارة والاعتداء على البوليس 7منهم حالتهم خطيرة وهاعلاش تجبد القرطاس
أصدرت ولاية أمن مراكش بلاغا رسميا أكدت من خلاله أنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، تدخلا أمنيا لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة المقرونة

شوف تيفي

أصدرت ولاية أمن مراكش بلاغا رسميا أكدت من خلاله أنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، تدخلا أمنيا لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة المقرونة بالعنف، وذلك على مستوى جنبات وادي إيسيل بالقرب من حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.

خلال هذا التدخل الأمني الذي أسفر عن توقيف المشتبه فيه، تعرضت عناصر الأمن الوطني لاعتداء جدي وخطير من طرف ما يناهز 200 شخص تقريبا، والذين تعمدوا رشقهم بالحجارة في محاولة لتخليص المشتبه به وعرقلة إجراءات التوقيف، وهو ما تسبب في إصابة سبعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة، حالة واحد منهم حرجة.

ولصد هذا الاعتداء الخطير، اضطر موظف شرطة برتبة مقدم رئيس لإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من مسدسه الوظيفي، قبل أن يصاب على مستوى الرأس بحجرة دفعته اضطراريا لإطلاق رصاصة رابعة أصابت أحد الأشخاص الذي وافته المنية مباشرة بعد وصوله للمستشفى، في حين تم استقبال الشرطي بقسم العناية المركزة بعد أن دخل في غيبوبة تامة جراء الإصابة في الرأس.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المشتبه بهم المتورطين في الاعتداء على موظفي الشرطة، فضلا عن إخضاع الشخص المبحوث عنه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث.

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