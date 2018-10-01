تفاصيل خطيرة عن شاب مراكش : كان من ذوي السوابق العدلية وهدد رجال الأمن بإشهار سيف في وجوههم رغم طلقة الرصاص التحذيرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع ان الشاب المسمى قيد حياته مراحل حفيظ، والذي لقي مصرعه ليلة يومه الاربعاء-الخميس، البالغ من العمر 24 سنة أنه من ذوي السوابق العدلية.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع ان الشاب المسمى قيد حياته مراحل حفيظ، والذي لقي مصرعه ليلة يومه الاربعاء-الخميس، البالغ من العمر 24 سنة أنه من ذوي السوابق العدلية.

وأوضح مصدرنا أن (م.ح) متزوج لمدة شهر تقريبا، مضيفا، أنه كان ينتمي إلى أسرة مكونة من 4 إخوة وأب وأم.

كما كشف مصدرنا ، أن الأخ الأكبر للهالك، كان قد توفي بسبب جريمة قتل راح ضحيتها، من طرف أحد الأشخاص بحي عيطونة بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي.

وأضاف ذات المصدر أن عناصر الشرطة عندما توجهت إلى حي عيطونة لم تكن تبحث عنه وإنما عن مجرم آخر مبحوث عنه ، إلا أن (م.ح) قام برشق رجال الأمن بالحجارة وتهديدهم باستعمال السلاح الأبيض (سيف) الذي أشهره في وجه رجال الأمن.

وأمام حالة الهيجان التي عرفها درب عيطونة والعصيان الذي أبان عنه بعض أفراد الحي، اضطر احد رجال الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي بإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، لكن وأمام استمرار تعنت أولئك الأفراد وتهديدهم لعناصر الشرطة بإشهار السيوف في وجوههم اضطر شرطي إلى توجيه رصاص على مستوى صدر (م.ح).