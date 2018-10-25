اش هادشي واقع...اعتداء وحشي على سيدة مسنة بإحدى مداشر دائرة اللوكس بالقصر الكبير. ﻿

تعرضت أمس سيدة تبلغ من العمر 75 سنة تقطن بمدشر خندق اجنة جماعة وقيادة القلة بدائرة اللوكس بمدينة القصر الكبير لاعتداء شنيع من طرف شابين يقطنان بنفس المدشر حيث استغلا عدم تواجد ساكنة الدوار بحكم

شوف تيفي : جمال العظام

تعرضت أمس سيدة تبلغ من العمر 75 سنة تقطن بمدشر خندق اجنة جماعة وقيادة القلة بدائرة اللوكس بمدينة القصر الكبير لاعتداء شنيع من طرف شابين يقطنان بنفس المدشر حيث استغلا عدم تواجد ساكنة الدوار بحكم توجههم للسوق الاسبوعي وهجموا على بيتها وانهالوا عليها بالضرب والرفس مستعملين عصا، فقدت على إثر هذا التعنيف وعيها ليغادروا المكان إلى وجهة مجهولة تاركين الضحية بين الموت والحياة ، الى ان التحقت بها إحدى جاراتها وهاتفت درك تعطفت مطالبة منهم التدخل واسعاف السيدة ، وحسب تصريحات شوف تيفي الذي انتقلت لعين المكان فإن هؤلاء الشابين هدداها بالقتل اذا لم تتنازل عن مزرعتها التي تستغلها وتضم أشجار الزيتون والخروب، وتجدر الإشارة إلى أن الضحية تم اسعافها ومنحها شهادة طبية تتبث العجز في 45 يوما قابلة للتجديد ، مما حدا بها إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والذي أعطى تعليماته بضبط وإحضار الجناة وتقديمهم في حالة اعتقال.