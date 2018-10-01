 إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينة الناظور ﻿
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إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينة الناظور | حوادث و حقوق

إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار

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إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينة الناظور

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 03:05 إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينة الناظور | حوادث و حقوق
إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينة الناظور
تمكنت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور والدرك الملكي من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة

شوف تيفي:

تمكنت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور والدرك الملكي من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر .

وقد جاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، وفق ما ذكره بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء بعد توقيف سائق شاحنة عند محطة الأداء بالطريق السيار بضواحي مدينة تاوريرت، وهو متلبس بنقل عشرة زوارق مطاطية تم جلبها من مدينة الدار البيضاء وكانت موجهة نحو مدينة الناظور من أجل استخدامها في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

وأضاف ذات المصدر أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية بمدينة الناظور مكنت من توقيف خمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز زورق مطاطي إضافي، و11 محركا خاصا بالزوارق، و12 بوصلة لتحديد الاتجاهات البحرية، و20 مضخة هوائية، ومعدات ميكانيكية خاصة بمحركات الزوارق، علاوة على 19 أنبوبا لتأمين الإمداد بالمحروقات، وشاحنة وخمس سيارات، ومبالغ مالية وإيصالات لحوالات بنكية، وكمية من قنينات المشروبات الكحولية المهربة وقطع من مخدر الشيرا.

وأوضح المصدر، أن الانتقالات والتحريات المنجزة بمدينة الدار البيضاء مكنت من اكتشاف الورشة المخصصة لصناعة وإعداد الزوارق المطاطية المستخدمة في عمليات الهجرة غير المشروعة، حيث تم حجز ثلاث زوارق مطاطية مكتملة وأخرى لا تزال في طور الإنجاز، وخمس محركات، وقطع غيار، فضلا عن ضبط ثلاثة مشتبه بهم آخرين يرتبطون بهذه الشبكة الإجرامية.

كما أشار ذات البلاغ، إلى أنه تم الاحتفاظ، بالمشتبه بهم التسعة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع امتدادات هذه الشبكة وارتباطاتها المحتملة، والتي يأتي تفكيكها في إطار تنسيق الجهود بين مختلف المصالح الأمنية من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مصالح أمنية توقيف شبكة إجرامية تنظيم الهجرة غير المشروعة الاتجار بالبشر

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