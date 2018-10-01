 تقرير جطو: ''الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة في أفق 2021 سيكون من الصعب بلوغه'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينة الناظور | حوادث و حقوق

إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار

تقرير جطو: الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة في أفق 2021 سيكون من الصعب بلوغه | بوليتيك

تقرير جطو: ''الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة في أفق 2021 سيكون من

أهالي سوس يشدون الرحال نحو الرباط للتنديد بالاعتداءات المتتالية للرعاة الرحل وصمت المسؤوليين | مجتمع

أهالي سوس يشدون الرحال نحو الرباط للتنديد بالاعتداءات المتتالية للرعاة الرحل وصمت المسؤوليين

إرسال طرود مفخخة بقنابل مصنوعة يدويا إلى هيلاري كلينتون وأوباما ومقر سي إن إن | دولي

إرسال طرود مفخخة بقنابل مصنوعة يدويا إلى هيلاري كلينتون وأوباما ومقر ''سي إن إن''

وزير التعليم ينهي مهام العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان | بوليتيك

وزير التعليم ينهي مهام العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان بعد واقعة سرقة

مقتل شاب ثلاثيني في حادثة سير على الطريق السيار طنجة أصيلة | حوادث و حقوق

مقتل شاب ثلاثيني في حادثة سير على الطريق السيار طنجة أصيلة

بوليف يفشل في توقيف إضراب أرباب الشاحنات وأسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة | بوليتيك

بوليف يفشل في توقيف إضراب أرباب الشاحنات وأسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة

رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف 4 أشخاص مشتبه متورطين في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات | حوادث و حقوق

رجال الحموشي بتطوان يتمكنون من إيقاف 4 أشخاص مشتبه متورطين في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة

اعتقال شخص سرق أجزاء سيارة و باعها لمحل للمتلاشيات بالعيون | حوادث و حقوق

اعتقال شخص سرق أجزاء سيارة و باعها لمحل للمتلاشيات بالعيون

الحلوة والعلوة..

تقرير جطو: ''الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة في أفق 2021 سيكون من الصعب بلوغه''

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 03:02 تقرير جطو: الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة في أفق 2021 سيكون من الصعب بلوغه | بوليتيك
تقرير جطو: ''الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة في أفق 2021 سيكون من الصعب بلوغه''
شدد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير تم تقديمه مساء الثلاثاء خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، على الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز خزينة الدولة،

شوف تيفي:

شدد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير تم تقديمه مساء الثلاثاء خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، على الحكومة إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز خزينة الدولة، الذي بلغ مع متم 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، وذلك بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المدى المتوسط والطويل.

وكشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض قدمه خلال هذه الجلسة المشتركة حول ''أعمال المحاكم المالية''، على أن ''دين الخزينة واصل وتيرته التصاعدية، إذ بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.

وأضاف أن مديونة المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، واصلت ارتفاعها، إذ بلغت مع متم 2017 ما يناهز 277.7 مليار درهم بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الدين الخارجي يشكل جزء مهما من مديونية هاته المؤسسات والمقاولات، إذ بلغ سنة 2017 ما قدره 178.3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 53.9 في المائة من الدين العمومي الخارجي''.

وسجل جطو أنه بناء على هذه المعطيات فقد ارتفع الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بينما انتقلت حصته من الناتج الداخلي الخام إلى 91.2 في المائة.

وأوضح أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، يؤشر إلى أن الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 ''سيكون من الصعب بلوغه''.

وسجل قضاة جطو في ذات التقرير، أن الديون الضريبية التي راكمتها الدولة إزاء كل من القطاعين العام والخاص بلغت حجما إجماليا وصل إلى حوالي 50 مليار درهم مع نهاية 2017، أي ما يناهز 4.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تقرير إدريس جطو الحكومة تقليص المديونية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزير التعليم ينهي مهام العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان | بوليتيك

وزير التعليم ينهي مهام العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان

بوليف يفشل في توقيف إضراب أرباب الشاحنات وأسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة | بوليتيك

بوليف يفشل في توقيف إضراب أرباب الشاحنات وأسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة

التفاصيل الكاملة لجلسة بوعشرين الحارقة و القاضي يقرر التأجيل ليوم الجمعة | بوليتيك

التفاصيل الكاملة لجلسة بوعشرين الحارقة و القاضي يقرر التأجيل ليوم الجمعة

حصري.. تفاصيل خاصة عن زيارة الملك محمد السادس لمحمية تازغموت بآيت أورير | بوليتيك

حصري.. تفاصيل خاصة عن زيارة الملك محمد السادس لمحمية ''تازغموت'' بآيت أورير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه | خارج البلاطو
منذ 4 ساعات

كــروط: دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة بخصوص الفيديوهات الجنسية وهذا الأمر الغريب الذي تم الكشف عنه

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..الشخص اللي كيظهر فالفيديوهات الجنسية هو بوعشرين و ماشي ما يُروج له دفاع المتهم

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم | بــووز

كروط يستغرب من تصريحات دفاع بوعشرين بعد زعمهم أن زوج أسماء الحلاوي يظهر في الفيديوهات الجنسية مكان المتهم

7 حقائق مثيرة عن مقتل المعارض السعودي خاشقجي | بــووز

7 حقائق مثيرة عن مقتل المعارض السعودي خاشقجي

﻿

آخر المستجدات

إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بمدينة الناظور | حوادث و حقوق
منذ 29 دقيقة

إيقاف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار

تقرير جطو: الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة في أفق 2021 سيكون من الصعب بلوغه | بوليتيك

تقرير جطو: ''الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة في أفق 2021 سيكون من

أهالي سوس يشدون الرحال نحو الرباط للتنديد بالاعتداءات المتتالية للرعاة الرحل وصمت المسؤوليين | مجتمع

أهالي سوس يشدون الرحال نحو الرباط للتنديد بالاعتداءات المتتالية للرعاة الرحل وصمت المسؤوليين

إرسال طرود مفخخة بقنابل مصنوعة يدويا إلى هيلاري كلينتون وأوباما ومقر سي إن إن | دولي

إرسال طرود مفخخة بقنابل مصنوعة يدويا إلى هيلاري كلينتون وأوباما ومقر ''سي إن إن''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.