أهالي سوس يشدون الرحال نحو الرباط للتنديد بالاعتداءات المتتالية للرعاة الرحل وصمت المسؤوليين ﻿

قررت عدة فعاليات حقوقية وجمعوية بكل من إقليم اشتوكة أيت بها وتارودانت وتيزنيت التصعيد ضد الاعتداءات المتتالية للرعاة الرحل على أهالي هذه المناطق، والترامي على أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قررت عدة فعاليات حقوقية وجمعوية بكل من إقليم اشتوكة أيت بها وتارودانت وتيزنيت التصعيد ضد الاعتداءات المتتالية للرعاة الرحل على أهالي هذه المناطق، والترامي على أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، وذلك بنقل احتجاجاتهم نحو مدينة الرباط من خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية حاشدة مساء يوم الجمعة المقبل أمام قبة البرلمان لدق ناقوس الخطر وإثارة الرأي العام الوطني لما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة.

وحسب الفاعل الجمعوي '' شرف الدين أمركي'' فهذا الشكل الاحتجاجي يأتي بعد توالي مسلسل الاعتداءات من طرف الرعاة الرحل الذين استباحوا أراضي ساكنة جهة سوس عامة، واتخذوها موطنا لرعي مواشيهم دون حسيب ولا رقيب، وتماديهم في تعنيف كل من يقف في وجههم من مواطنين أبرياء، مشيرا أن الأمور تطورت في الآونة الأخيرة حيث قام هؤلاء ''الغزاة'' بالتنكيل بمجموعة من أبناء إدوسكا بإقليم تارودانت، إذ جرى احتجازهم وتعنيفهم بطريقة وحشية وهمجية، وتوثيق ذلك عبر أشرطة فيديو في تحدي سافر لكل القوانين الوضعية.

وأضاف ذات المتحدث، أن عددا من الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الساكنة في معيشها اليومي قد طالها الدمار والخراب نتيجة زحف جحافل من الإبل والماعز والأغنام عليها، والتي أتت على الأخضر واليابس، ولم تترك منها أي شيء، وهو ما جعل مجموعة من الأسر بدون مورد رزق تعتمد عليه لتوفير قوتها اليومي، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوتر والاحتقان بهذه المناطق المتضررة من هذه الآفة في حال لم تسارع الجهات العليا في البلاد للتدخل لردع هؤلاء المعتدين.

وأشار ''أمركي'' أن ما زاد الطين بلة هو الصمت الرهيب والليونة الكبيرة التي تتعامل بها السلطات الإقليمية والجهوية مع هؤلاء الرعاة الرحل، بالرغم من تورطهم في مجموعة من الجرائم الواضحة المعالم، إلا أن لا أحد يحرك المساطر القانونية تجاههم، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول من يوفر لهؤلاء الحماية .

وختم المتحدث كلامه، بالتأكيد على أن ساكنة هذه الأقاليم سبق وأن وجهت عدة مراسلات وشكايات لمجموعة من المسؤولين المحليين والجهويين تندد فيها بما تتعرض له من انتهاكات الرعاة الرحل، غير أنها لم تلق أي آذان صاغية وَ وُوجِهت باللامبالاة، علاوة على تنظيمها لوقفات احتجاجية عديدة أمام كل من عمالة تارودانت واشتوكة أيت بها وتيزنيت، لتبقى حليمة على نفس عادتها القديمة ، ولا أحد حاول أن يوقفها، وهو ما جعل المواجهات تحتدم بين الطرفين، وأسفرت في كثير من الأحيان على إصابات خطيرة خاصة في صفوف الساكنة المحلية، مبرزا أنه بعد استنفاد كافة السبل والأشكال النضالية وتمادي الرعاة في طغيانهم، قررت الساكنة الرحيل نحو قبة البرلمان لإسماع صوتها وزعزعة شوارع العاصمة عساها تسمع صوت أهالي سوس وتوقف غزو الرعاة لممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، حسب قول المتحدث.

هذا وتعرف هذه الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان مشاركة كثيفة لكل ساكنة اشتوكة أيت بها وتيزنيت وتارودانت إضافة إلى عدة جمعيات حقوقية وسياسية وجمعوية بجهة سوس والتي ستشد الرحال للعاصمة الإدارية لدق ناقوس الخطر لما يهدد أقاليم سوس من خطر الرعاة.